الصحة العالمية تصف الوضع في غزة بأنه يائس للغاية وتؤكد ضرورة وقف إطلاق النار

وصف مسؤولان في منظمة الصحة العالمية الوضع في غزة بأنه "يائس للغاية"، وشددا على ضرورة بذل الجهود للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، والإفراج عن جميع الرهائن، وتهيئة الظروف المناسبة للوصول إلى المتضررين من الصراع في جميع أنحاء قطاع غزة.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء أكد المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية بمنظمة الصحة العالمية الدكتور مايكل راين وكبير مسؤولي الطوارئ في فريق المنظمة في غزة، روبرت هولدن، أن النظام الصحي في غزة يتعرض لضغوط شديدة وأن جميع المرافق الصحية في الجزء الشمالي، توقفت عن العمل، وأشارا إلى أن الغالبية العظمى من الأشخاص الذين قتلوا هم من النساء والأطفال، ولا تزال هناك أعداد كبيرة من الأشخاص في عداد المفقودين، وقد يشمل ذلك ما يصل إلى 1،500 طفل.

وحذر مسؤول منظمة الصحة العالمية من انتشار الأمراض بسبب اكتظاظ الملاجئ، مشيرا إلى أن الأمطار الغزيرة التي هطلت خلال الـ الساعات الماضية قد فاقمت من الوضع، مشيرا إلى أن المخاطر الصحية لا تتعلق فقط بالإصابة بأمراض الإسهال، والانخفاض المفاجئ في درجة الحرارة، ولكن هناك أيضا مشكلة الالتهاب الرئوي لدى الأطفال الذين هم عرضة للأوبئة بسبب حالتهم التغذوية.

قال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي في حركة حماس، إن الحركة سلمت للسلطات المصرية والقطرية ردها وتقترب من التوصل لاتفاق هدنة، وفقًا لما أفادت به القاهرة الإخبارية.

وأضاف هنية: "ما زلنا ننتظر رد الاحتلال بخصوص اتفاق الهدنة الإنسانية بعد أن سلمنا ردنا للجانبين المصري والقطري اللذين يبذلان جهودا مقدرة للوصول إلى اتفاق".