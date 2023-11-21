جامعة الجيزة الجديدة و (UCL) تعززان شراكتهما الأكاديمية بكليات العلوم الصحية

أعلنت جامعة الجيزة الجديدة (NGU)، برئاسة الأستاذ الدكتور أحمد سامح فريد، رئيس الجامعة، و جامعة University College London (UCL)، الجامعة المصنفة رقم 9 على مستوى العالم، استمرار شراكتهما الأكاديمية الرائدة لكليات العلوم الصحية (الطب البشري، طب الأسنان والصيدلة)، تأكيدا لالتزامهم بتطوير الفرص التعليمية وتعزيز التميز الأكاديمي.

كما جاء تعزيز التعاون استمرارًا لريادة جامعة الجيزة الجديدة (NGU) ودورها المحوري في تطوير التعليم الطبي في مصر، وحرصها على بناء جيل جديد من الأطباء المؤهلين على مستوى عالمي.

تطوير الأعمال بمركز UCL

وحضر مراسم توقيع الاتفاقية الأستاذ الدكتور أحمد سامح فريد، رئيس جامعة الجيزة الجديدة (NGU)، وجون جورج نيكلسون، رئيس تطوير الأعمال بكلية العلوم الطبية بجامعة UCL ومدير تطوير الأعمال بمركز UCL للتعاون الدولي في مجال التعليم الطبي (UCL CIMEC)، وروجر دي مونتفورت، مدير عام UCL Consultants، و تريش جرينان، مديرة الشئون القانونية ل UCL Consultants .

وقال الأستاذ الدكتور أحمد سامح فريد، رئيس جامعة الجيزة الجديدة (NGU) ، إن جامعة الجيزة الجديدة تتعاون أكاديميًا مع جامعة UCL منذ عام 2016، حيث تلقت الجامعة من خلال هذا التعاون الإرشاد والدعم في جوانب مختلفة مثل التخطيط الاستراتيجي، وإنشاء البنية التحتية المناسبة وهياكل إدارة التعليم، و تطوير المناهج الدراسية و مصادر التعلم.

وأعرب الدكتور سامح فريد عن حرص جامعة الجيزة الجديدة (NGU) على توسيع هذا التعاون الناجح وتنميته والارتقاء به إلى مستوى أعلى ودخول عصر جديد من التعاون يتناول الرؤية الجديدة لجامعة الجيزة الجديدة (NGU) ، ومواجهة التحديات المستقبلية في مجال التعليم والبحث والممارسة في مجال الرعاية الصحية.

وقال الأستاذ أحمد رشيد، نائب عميد كلية العلوم الطبية (الدولية) ورئيس مركز UCL للتعاون الدولي في مجال التعليم الطبي (UCL CIMEC) ورئيس قسم الطب بجامعة UCL، عن فخره بالعمل مع فريق الإدارة في جامعة الجيزة الجديدة (NGU) و مساعدتهم في إنشاء ثلاثة برامج جامعية رائدة للرعاية الصحية، كما أبدى سعادته باتمام هذه الاتفاقية و تطلعه إلى مواصلة التعاون ودعم كليات الطب بجامعة الجيزة الجديدة (NGU) في المرحلة التالية من رحلتها الاستثنائية.

وقالت الأستاذة كيت ويتليسي، مديرة كلية الصيدلة ورئيسة قسم الصيدلة بجامعة UCL أنها وزملائها سعداء بدخول المرحلة التالية من التعاون مع كلية الصيدلة بجامعة الجيزة الجديدة (NGU)، و أنهم يتطلعون إلى العمل المشترك لتطوير وتعزيز التدريب الأولي للصيادلة في مصر.

و أوضح ستيفن بورتر، مدير معهد UCL Eastman لطب الأسنان ورئيس قسم طب الأسنان بجامعة UCL أن أستمرار التعاون بين UCL وجامعة الجيزة الجديدة (NGU) يوفر فرصًا جديدة لتعزيز نمو مبادرات التعليم والبحث في مجال طب الأسنان، و أن هذه الشراكة ستركز على جودة التعليم لضمان حصول الطلاب على رحلة تعليمية لا مثيل لها.

و تتضمن المرحلة المقبلة من التعاون الاكاديمي إدارة دقيقة للجودة ومبادرات لتحسين البرامج الطبية الثلاثة، والدعم المُركّز في التقييم، وتطوير المناهج الدراسية، والتطوير الشامل لأعضاء هيئة التدريس والموظفين، فضلًا عن استغلال نقاط قوة وخبرات المؤسستين لتوفير بيئة تعليمية متنوعة وثرية للطلاب مع الارتقاء بحدود المعرفة والخبرة في العلوم الصحية.

و يهدف استمرار التعاون إلى زيادة عدد خريجي كليات العلوم الصحية ذوي المهارات العالية في مصر، مع التركيز على تقديم الرعاية الصحية لفئات المجتمع المختلفة، بالإضافة إلى تعزيز التبادل الثقافي، وتبادل المعرفة، والتعاون الدولي في تعليم العلوم الصحية ب