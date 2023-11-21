وفد من الاتحاد الأفرو آسيوي يزور جامعة الزقازيق

استقبل الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، اليوم الثلاثاء، وفدًا من الاتحاد الأفرو آسيوي للتكوين المهني والتقني الناشئ، وذلك في إطار تضامن الشعوب الأفريقية الآسيوية من أجل التعرف على أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، والتربص الميداني المرخص من قبل جامعة قاصدي مرباح ورقلة بالجزائر، وذلك بحضور الدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، و الدكتور إيهاب الببلاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

وضم الوفد كل من: ذكرى نرجس، سعاد حشاني، نورة بوعيشة، كلثوم قير، نور شهر زاد، وذلك تحت إشراف الدكتورة هالة محمود عبد العزيز علوان الأستاذ المساعد بقسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية بجامعة الزقازيق وعضو رابطة العلاج بالفن ورئيس لجنة الفنون التشكيلية للعلاج بالفن بالإتحاد الأفرو آسيوي.

وخلال اللقاء، رحّب رئيس الجامعة بالوفد الأفريقي، مؤكداً أهمية التعاون بين الجامعة والاتحاد، وأعرب عن استعداد الجامعة لتقديم كل التسهيلات اللازمة للوفد خلال فترة زيارته.

وأكد الدكتور عاطف حسين، أهمية الدعم والإرشاد النفسي، ودوره في حل جميع المشكلات التي تواجه هؤلاء الطلاب من ذوي الإعاقة، مؤكداً قوة دورهم وأهميتهم في المجتمع.

وصرح الدكتور ايهاب الببلاوي أن هذه الزيارة تأتي في سياق اهتمام الدولة المصرية، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بذوي الإعاقة، وفي إطار الاحتفال باليوم العالمي للإعاقة فى الثالث من شهر ديسمبر، وما توليه الدولة المصرية من اهتمام بتلك الفئة وجامعة الزقازيق على رأسها الدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة بما تقدمه من خدمات متميزة لطلابها من ذوي الإعاقة، وما تستقبله كلية علوم ذوي الإعاقة من أطفال تقدم لهم خدمات متخصصة.

وخلال الزيارة، قام الوفد بجولة في كلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل بصحبة الدكتور ايهاب الببلاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والمشرف على الكلية، حيث كان في استقبالهم الدكتور دعاء خطاب وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور حسن مسلم مدير مركز الاستشارات والتدريب بالكلية، والدكتور أشرف مصطفي مدير عام الكلية.

وقام الوفد بجولة تفقدية لمعامل الكلية المتخصصة؛ معمل التدريبات اللغوية، معمل التكامل الحسي، معمل العلاج بالفن، معمل صعوبات التعلم، معمل الإعاقة البصرية، معمل القياس والتقويم، وقاعة التدريب، ومعمل الإبتكار، معمل التدريبات البدنية، معمل الانستوري، حيث تستخدم هذه المعامل لعلاج جميع الفئات لذوي الاحتياجات الخاصة والإعاقة المختلفة، وتم تقديم نبذة عن الدورات التدريبية بالكلية.

كما تم زيارة كلية التربية بالجامعة، حيث كان في استقبالهم د.أحمد سالم وكيل الكلية لشئون الطلاب، والذي تم الترحيب بالحضور، وتم عرض مختصر حول الهيكل التنظيمي والإدارى والتعليمي بالكلية، وكذلك التخصصات المختلفة في مرحلة الليسانس البكالوريوس بالكلية، وأهم الانشطة العلمية في هذه المرحلة.

ثم انتقل الوفد لزيارة كلية التربية النوعية، وكان في استقباله الدكتور هاني حلمي عميد الكلية، ولفيف من قيادات وأعضاء هيئة التدريس بالكلية بالأقسام المختلفة.

وخلال الزيارة تم المناقشة حول التبادل الثقافي والعلمي بين أعضاء هيئة التدريس المصريين والجزائرين، وبيان دور التربية الفنية الهام في تنمية التذوق الفني والعلاج بالفن، وذلك من خلال مشاهدة معرض التربية الفنية بالأعمال الفنية المختلفة لكل التخصصات، حيث أشاد الجميع بجودة الاعمال الفنية المعروضة.

وفي ختام الزيارة، قدم الوفد الشكر لجامعة الزقازيق على حسن الاستقبال والضيافة، مؤكدًا أهمية التعاون بين الجامعة والاتحاد في المستقبل القريب.