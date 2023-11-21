جامعة أسيوط تشهد توقيع إتفاقية تعاون مع جامعة "مندليف" ومؤسسة"PhosAgro" الروسيتين

فى مجالات الزراعة الحديثة

وقع الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، صباح اليوم الثلاثاء، اتفاقية تعاون ثلاثية بين الجامعة، وIIya Vorotyntsev بجامعة مندليف الروسية،و Alexander sharabaiko بمؤسسة phosagro الروسية (وهي شريك صناعي كبير لجامعة مندليف التكنولوجية، وتعد من أكبر الشركات المنتجة للأسمدة فى العالم)، وذلك فى إطار العلاقات المتميزة بين جامعة أسيوط وجمهورية روسيا الاتحادية وفى إطار الاحتفال بمرور 80 عاماً على العلاقات الدبلوماسية بين مصر، وجمهورية روسيا الاتحادية.

حضر توقيع بروتوكول التعاون، السيد مراد جاتين مدير المراكز الثقافية والعلمية بمصر، والدكتور محمود عبدالعليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عاطف النقيب منسق العلاقات بين جامعة أسيوط والجامعات الروسية.

ورحب الدكتور أحمد المنشاوى، بالسيد مراد جاتين مدير المراكز الثقافية والعلمية بمصر، مشيرًا إلى التعاون الدائم والمثمر بين جامعة أسيوط والجامعات الروسية، ويعد هذا بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه اليوم جزءا من هذا التعاون، لافتا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تعاون في مجالات أخرى.

وأضاف رئيس جامعة أسيوط، أن البروتوكول يهدف إلى تبادل المنفعة بين الأطراف الثلاثة في مجال التعليم، والعلوم، والتطوير الابتكاري، وتنظيم دورات تدريبية للطلاب؛ فى مجال الزراعة الحديثة، و الأسمدة المعدنية، والأمن الغذائي، و تقديم محاضرات؛ لزيادة وعي المزارعين في البلدان الأفريقية، وعقد المؤتمرات، و الندوات حول عدد من الموضوعات المهمة فى مجال الزراعة والتى تتضمن؛ الزراعة المستدامة، والأمن الغذائي، والتقنيات الرقمية،و التغذية المعدنية للنباتات،وإستخدام الأسمدة المعدنية؛ لتحقيق الأمن الغذائى، والحصول على محاصيل ذات جودة عالية، وتقليل التأثير السلبي على البيئة، فضلا عن إبطاء ظاهرة الإحتباس الحرارى، مشيراً أن ذلك يتم من خلال شركة PhosAgro التي تملك منصة تعليمية (https://lectorium.phosagro.com/lectures/) ستكون متاحة لجامعة أسيوط ولمصر والدول الأفريقية.

وفى هذا الإطار أكد الدكتور أحمد المنشاوى؛ حرص إدارة الجامعة على فتح آفاق للتعاون الأكاديمى، والعلمى، والبحثى؛ فى مختلف المجالات؛ وذلك مع كبرى المراكز، والمؤسسات، والجامعات العالمية المرموقة، لافتاً أن الإتفاقية الثلاثية - التى تم توقيعها اليوم- ؛ستستهم فى تعزيز هذا التعاون وخاصة فى المجال الزراعى، مما يسهم فى تحقيق النفع لمحافظة اسيوط، ومحافظات الصعيد، ومصر عامة وهو ما يعد تأكيداً على الدور الخدمى، والمجتمعى الرائد الذى تقوم به جامعة أسيوط تجاه مجتمعها المحيط.

ومن جهته، أعرب السيد مراد جاتين عن سعادته بالتواجد داخل جامعة أسيوط؛ وذلك للمرة الأولى له، مشيداً بعراقة جامعة أسيوط، ومكانتها العلمية المرموقة، وبالعلاقات المتميزة التى تربط جامعة أسيوط، والعديد من الجامعات الروسية، كما كشف عن التطور الكبير فى العلاقات الثنائية التى تجمع بين مصر وجمهورية روسيا الإتحادية وذلك فى مجالى التعليم، والتعليم العالى؛ حيث قدمت بلاده ما يقرب (١١٠) منحة للجانب المصرى خلال عام٢٠٢٢/٢٠٢٣، و( ٢٥٠) منحة خلال عام٢٠٢٣/٢٠٢٤، ومن المقرر ان يشهد عام ٢٠٢٤/٢٠٢٥ تقديم (٣١٨)منحة؛ وذلك فى مختلف التخصصات؛ وهو ما يأكد على استمرار التعاون العلمى بين البلدين.

ومن الجدير بالذكر؛ أن هناك العديد من اتفاقيات التعاون التى تربط جامعة أسيوط، والجامعات الروسية، والتى يرجع تاريخها إلى عام 1994 حتى الآن؛ وكان من اوائل هذه الجامعات جامعة باشكيريا، ثم جاءت جامعتي بيتاجورسيك و داغستان، ثم جامعة ولاية أستراخانة، و جامعة المنظور الجيولوجي سيرجيو اوردزهونكيدز، جامعة نايبريجني تشلني جمهورية تتارستان، أكاديمية ولاية موسكو للطب البيطري والتكنولوجيا الحيوية، جامعة رودن، جامعة ولاية موسكو، جامعة ولاية دوبنا، جامعة ولاية رزان، جامعة مدينة موسكو، كما تم التوصل إلى اتفاق مبدئي مع جامعة الصداقة بالعاصمة الروسية موسكو، بشأن البدء في إنشاء درجات علمية مشتركة بين الجامعتين، وتنظيم زيارات متبادلة بين أعضاء هيئة التدريس، مع عقد لجان علمية ثلاثية للإشراف المشترك تجمع بين جامعة أسيوط وجامعتي الصداقة وموسكو الروسيتين للتنقيب الجيولوجي.