نادي أدب الداخلة ينظم لقاء أدبيا جديدا بقصر ثقافة موط

نظم نادي أدب الداخلة لقاء أدبي جديد وتمت مناقشة واستماع الى العديد من القصائد وذلك في لقاء أسبوعي متجدد بقصر ثقافة موط حضر اللقاء شخصيات أدبية بارزة من أدباء الداخلة، برئاسة الشاعر عاطف حسن رئيس مجلس إدارة نادي أدب الداخلة. وكان اللقاء شهد حضور الشاعر محمد فتحي زكي والشاعر طارق فراج والشاعر محمد حسن الشافعي والشاعر عماد القضاوي والشاعر إسلام سلامة.

ألقى الشاعر عماد القضاوي قصيدة بعنوان "الطيبون"، وقد لاقت إعجاب واستحسان الحضور. كما قام الشاعر محمد حسن الشافعي بإلقاء بعض القصائد من ديوانه "ملامحنا". بالإضافة إلى ذلك، ناقش الشاعر طارق فراج مجموعة من القصائد التي نالت تقدير الجميع وشارك الشاعر محمد فتحي زكي بقصيده بعنوان في عينيها ملامحي ملامحي تبان احلى الشاعر اسلام سلامه وقصيده في رثاء العالم والشاعر احمد دياب وقصيدة بعنوان يعودون بالوقت المناسب.

تجمع هذه اللقاءات الأدبية الأعضاء والمهتمين بالأدب في المدينة، وتوفر منصة للمناقشة والتعبير الأدبي. وتساهم في تطوير المواهب الأدبية وتعزيز التواصل والتبادل الثقافي بين الأدباء.

تعتبر هذه الفعاليات الأدبية مهمة في تعزيز الحضور الأدبي في المدينة وتعزيز الروح الثقافية بين أهالي الداخلة. وتشكل فرصة للشباب والأدباء للتعبير عن آرائهم وأفكارهم الأدبية وتبادلها مع الجمهور.

في النهاية، تُعد هذه اللقاءات الأدبية في نادي أدب الداخلة فرصة هامة للتعبير الأدبي وتبادل الخبرات والأفكار الثقافية، وتساهم في تطوير الأدب الداخلي والمحافظة على التراث الأدبي للمدينة.

في اطار توجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة والتعليمات الصادرة من الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني وباشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي اقام فرع ثقافة الوادي الجديد برئاسة ابتسام عبدالمريد

جانب من الأمسية الشعرية

جانب من الأمسية الشعرية