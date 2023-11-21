استعراض جهود الإيسيسكو لدعم الشباب في المنتدى العالمي للاستثمار الملائكي 2023

أكد الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، أهمية دعم الشباب في مجالات الابتكار والإبداع، لبناء مستقبل أفضل للبشرية، مشيرا إلى أن الشباب يمثلون ما يقرب من 50% من سكان دول العالم الإسلامي، وإدراكا لهذه الحقائق تتبنى الإيسيسكو من خلال برامجها ومشاريعها بناء قدرات الشباب وتأهيلهم لمهن الغد ولأن يصبحوا رواد أعمال في مجالات التكنولوجيا والابتكار، وذلك بدعم من دولها الأعضاء.

جاء ذلك خلال مشاركة المدير العام للإيسيسكو في أعمال المنتدى العالمي للاستثمار الملائكي 2023، الذي ينعقد بمدينة ديربان في جمهورية جنوب إفريقيا، خلال الفترة من 20 إلى 22 نوفمبر الجاري، بهدف تعزيز سبل وآليات تطوير الاستثمار وريادة الأعمال، وإيجاد حلول للتحديات التي تواجه رواد الأعمال في مجال التمويل وتشجيع الابتكار، وتسهيل الوصول إلى الخدمات المالية والمساهمة في محو الأمية المالية، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين رفيعي المستوى بعدد من الدول.

وفي مداخلته خلال الندوة الحوارية الوزارية: "الحوار العالمي لتعزيز الشمول المالي ووصول الشركات الناشئة إلى التمويل"، ردا على سؤال حول الاستثمار الملائكي في دول العالم الإسلامي، أبرز الدكتور المالك، أهمية دور الشباب في تعزيز الابتكار والإبداع، وضرورة توظيف طاقاتهم للمساهمة في بناء المستقبل، ودعم رواد الأعمال الشباب في مجال الإدارة المالية وتوفير التمويل اللازم لنجاح مشاريعهم وإعدادهم ليتبنوا الاستثمار الملائكي في المستقبل.

واستعرض جهود الإيسيسكو لتعزيز ريادة الأعمال في التكنولوجيا الحديثة والابتكار، بدعم من دولها الأعضاء، عبر تنفيذ عدد من البرامج والمشاريع والأنشطة، وفي مقدمتها برنامج الإيسيسكو لتدريب الشباب على إنشاء وتطوير مشاريع صغيرة في مجال التكنولوجيا والابتكار، الذي يهدف إلى تعزيز الاقتصاد الإبداعي في العالم الإسلامي، وورشات العمل التي أطلقتها المنظمة لتدريب شباب العالم الإسلامي على تصميم قمر صناعي تعليمي (كان سات).

وشهد المنتدى توقيع اتفاقية تعاون بين الإيسيسكو والمنتدى العالمي للاستثمار الملائكي، حيث وقعها الدكتور المالك والسيد بايبرس التونتاس، رئيس المنتدى، وتهدف إلى المساهمة في تعزيز ريادة الأعمال والاقتصاد الناشئ، من خلال الابتكار وتدريب الشباب حاملي المشاريع وتشجيع الاستثمار الملائكي بدول العالم الإسلامي، وتطوير برامج وتنظيم أنشطة مشتركة لفائدة الشباب بدول العالم الإسلامي للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.