"رياضة القليوبية" تستعد للمنتدى الأول للكيانات الشبابية

عقد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، بمقر مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية اليوم اجتماعا تنسيقيا مع مسئولى الكيانات الشبابية بالقليوبية لمناقشة الاستعدادات النهائية للمنتدى الأول للكيانات الشبابية بالقليوبية والذى سيتم تنفيذه السبت القادم الموافق 25 نوفمبر الجاري بنادى شباب طوخ.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبدالمؤمن وكيل المديرية للرياضة، محمود شعبان معاون المدير العام ومدير المركز الاعلامى، وممثلى الكيانات الشبابية بالقليوبية ، كيان الاتحاد الشبابى لدعم مصر ، كيان اتحاد شباب العمال ، كيان اتحاد طلاب تحيا مصر ، فريق yly، فريق مراكز شباب مصر ، كيان شباب بناة المستقبل ، كيان سند شباب الدلتا ومشاركة كيان الجبهة الدبلوماسية ، واعضاء حملة بشبابها ، وكيان مجلس الشباب المصري، وكيان اتحاد شباب الوطن للريادة والتنمية ومن المتوقع مشاركة كل الكيانات الشبابية الاخري فى نطاق محافظة القليوبية وأعضاء الشعب البرلمانية بمراكز الشباب.

ويأتى المنتدى الأول للكيانات الشبابية بالقليوبية، بهدف عرض دور الكيانات الشبابية فى دعم الدولة المصرية ومناقشة فكرة الكيانات الشبابية وفلسفتها والهدف من انشائها، بالاضافة لعرض خطة كل كيان شبابي خلال الاستحقاقات الدستورية والانتخابات الرئاسية القادمة ، ويعتبر منتدى القليوبية للكيانات الشبابية هو الأول من نوعه على مستوى مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات وذلك لتوحيد الجهود والامكانات الخاصة بكل كيان شبابي .

وخلال الاجتماع ، أكد الدكتور محمود الصبروط أن وزارة الشباب والرياضة تولى اهتماما كبيرا بالكيانات الشبابية وتحظى برعاية ومتابعة مباشرة من الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واشار وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية ان فكرة الكيانات الشبابية تتفرد بها وزارة الشباب والرياضة بهدف تدريب وتاهيل ودعم وتمكين الشباب المصري ، وأضاف الصبروط أن فكرة المنتدى تأتى انطلاقا من توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بتفعيل خطط الكيانات الشبابية على ارض الواقع وترجمتها لمبادرات وبرامج فاعلة للاستفادة من امكانات وطاقات الكوادر الشبابية على مستوى الجمهورية .