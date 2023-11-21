معرض لتوزيع الملابس الجديدة في 4 قرى بكفر صقر فى الشرقية

صرحت مديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية، بأنه اليوم الثلاثاء الموافق 21 نوفمبر، تم تنظيم معرض لتوزيع الملابس بقاعة فورجينا بكفر صقر وذلك تحت رعاية محافظ الشرقية وبالتعاون مع جمعية الأورمان، ليستفاد به 300 أسرة ضمن الأسر الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية بقرى شنيط الحرابوه وابن العاص وابوشرابيه وتليجه بمركز كفرصقر.



وقال عبدالحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالشرقية، أن معارض توزيع الملابس تنظم وفق خطة مسحية تستهدف التواجد في كل المحافظة وفق معايير أهمها أن تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام أو أن يكون عائل الأسرة مصابًا بمرض يمنعه من كسب قوت يومه وأسرته، مؤكدًا على دعمه الكامل لكافة الجمعيات الخيرية لما يقدمونه من دور هام وحيوي في خدمة وتنمية المجتمع وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية، فضلاً عن إقامة مشروعات خدمية تخدم المواطنين الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة.



وأكد اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان، أن فرق عمل الأورمان المنتشرة على مستوى نجوع وكفور وعزب وقرى الشرقية تقوم برصد الاحتياجات الرئيسية الاكثر إلحاحًا وتاثيرًا على واقع معيشة الأسر الأكثر احتياجا فى النطاقات الجغرافية الفقيرة، مشيراً إلى أنه يتم التوزيع بالمجان علي حسب احتياج الأسر الفقيرة والحالات المستحقة والتي تم تحديدها من خلال عمل أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة تحت قيادة حمدية محمد شعبان وكيلة المديرية.