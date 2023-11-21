إحالة العاملين بثلاث مراكز شباب بالقليوبية للتحقيق لتغيبهم عن العمل في الأوقات الرسمية

كلف الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، محمد عبد العزيز مدير إدارة خدمة المواطنين بالمديرية ومحمد سمير من العاملين بالإدارة لمتابعة عدد من مراكز الشباب والواقعة بنطاق إداراتي شباب بنها، وطوخ.

شملت الزيارات متابعة مراكز شباب ميت الحوفيين، ورورة، كفر الجزار، الإصلاح الزراعي، كفر سندنهور، ميت عاصم، زواية بلتان، والصفا تبين أن كل هذه المراكز مفتوحة وتمارس نشاطها بشكل كامل في وجود العاملين بها، وتلاحظ أداء طلاب كلية تربية رياضية للتدريبات العملية بمراكز شباب المنشية، والإصلاح الزراعي، وميت عاصم، وايضا استقبال مركز التخاطب بمركز شباب كفر الجزار للحالات اليومية ومباشرة الجلسات الأسبوعية بكل جدية.

وعند المرور بمركز شباب المنشية ببنها تلاحظ غياب بعض العاملين، ومركز شباب بلتان مفتوح ويمارس نشاطه فى ظل غياب جميع العاملين، فى حين وجود مركز شباب دملو مغلق فى أوقات العمل الرسمية.

و تم اثبت هذه الوقائع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ورفع مذكرة للدكتور محمود الصبروط، والذى أشار بدوره عن إستمرار المتابعات الميدانية بمراكز الشباب وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، للتأكيد على تقديم أفضل الخدمات، وأكد إحالة العاملين المتغيبين عن العمل في الأوقات الرسمية للشؤون القانونية للتحقيق.