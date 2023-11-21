الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

برنامج مشواري لتنمية مهارات وقدرات طلاب المعاهد والمدارس بشمال سيناء

بوابة الوفد الإلكترونية

نفذت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة شمال سيناء، تدريبات برنامج مشواري لتنمية مهارات وقدرات طلاب المعهد العالي للعلوم التجارية والحاسب الالي ومدرسة الشهيد اللواء هشام شاهين بشمال سيناء والذي يستمر حتى نهاية شهر نوفمبر الجاري، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة ، محافظ شمال سيناء، وتوجيهات ايهاب حسن عبدالوهاب، وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء.

وأكد حسن عبد الوهاب إنه تم تنفيذ  تدريبات برنامج مشواري لتنمية مهارات وقدرات طلاب المدارس المعهد العالي للعلوم التجاريةوالحاسب الالي ، وذلك في ظل التعاون المشترك والبروتوكول بين مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء ،التربية والتعليم والمعاهد لتدريب الشباب على المهارات التي تساعدهم لدخول سوق العمل المهارات الشخصية مهارات التعامل مع الاخرين مهارات الإبداع والابتكار مهارات الجاهزية للعمل ".

يهدف البرنامج إلى تمكين الشباب من أجل مستقبل أفضل لأنفسهم ومجتمعاتهم، ويتيح حصول النشء والشباب على المهارات الحياتية والمهارات اللازمة للحياة العملية، كذا  "المهارات الشخصية مهارات التعامل مع الاخرين مهارات الإبداع والابتكار مهارات الجاهزية للعمل " والقيام بتنفيذ المشروعات، وتقديم المشورة المهنية اللازمة للنجاح في سوق العمل.
متابعة واشراف إدارة تمكين الشباب بديوان عام المديرية، وتنفيذ المدربين محمد احمد ابوالليل،معتز الشريف،احمد المهدي.

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