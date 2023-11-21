الأوقاف تعلن أسماء المجموعة الثانية من الناجحين بمسابقة الإدارة الإشرافية

أعلنت وزارة الأوقاف، أسماء الناجحين في مسابقة الإدارة الإشرافية 2023م (مفتش دعوة ندبًا) المجموعة الثانية.

جدير بالذكر، انه تنطلق قافلتين دعويتين مشتركتين بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف إلى محافظتي (الإسكندرية - السويس)، يوم الجمعة القادمة : (10 جماد أول 1445هـ)، الموافق (24/ 11/ 2023م)، وتضم القافلة (عشرة علماء): خمسة من علماء الأزهر الشريف، وخمسة من علماء وزارة الأوقاف، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: " القوة والثبات في مواجهة التحديات "، وذلك على النحو التالي:



أولاً : مديرية أوقاف الإسكندرية ( أبو قير ) وبيانها كالتالي :



1. الشيخ / سلامة محمود عبد الرازق نجم وكيل الوزارة رقي الإسلام – ميامي

2. الشيخ / موسى محمد حسن المردني واعظ مجمع البحوث الإسلامية النهضة – أبو قير

3. الشيخ / أحمد محمد مختار محمد إمام وخطيب الإكرام - أبو قير

4. الشيخ / مصطفى محمد عبد المجيد واعظ مجمع البحوث الإسلامية الحلقات - أبو قير

5. الشيخ / أحمد رضوان زايد رضوان إمام وخطيب الهدى - أبو قير

6. الشيخ / طاهر محمد أحمد منشاوي واعظ مجمع البحوث الإسلامية المعمورة الغربي – المعمورة البلد

7. الشيخ / عصام عبد المحسن محمد منصور إمام وخطيب السادات - المعمورة البلد

8. الشيخ / محمد حسن محمد السيد واعظ مجمع البحوث الإسلامية السكة الحديد - المعمورة البلد

9. الشيخ / صلاح عطية شحاتة رجب إمام وخطيب المعمورة الكبير – المعمورة الشاطئ

10. الشيخ / سعد عبيد حسيني أبو النضر واعظ مجمع البحوث الإسلامية الملك – المنتزه



ثانياً : مديرية أوقاف السويس ( فيصل ) وبيانها كالتالي :



1. الشيخ / ماجد راضي فرج مدير المديرية السلام

2. الشيخ / عادل عبد الله السيد أحمد مجمع البحوث الإسلامية نمرة

3. الشيخ / محمود السعيد محمد علي إمام وخطيب الجامع الكبير

4. الشيخ / السيد صلاح السيد أحمد مجمع البحوث الإسلامية حفص

5. الشيخ / محمد سعيد منصور إمام وخطيب سيد الشهداء

6. الشيخ / محمد فايق محمد سيد مجمع البحوث الإسلامية خليل الرحمن

7. الشيخ / أحمد محمد عبد الباري جده إمام وخطيب الحسين

8. الشيخ / إبراهيم جمعة جمعة محمد مجمع البحوث الإسلامية السيدة خديجة ( رضي الله عنها )

9. الشيخ / أحمد مختار عبد الخالق إمام وخطيب الشهيد عبد الوهاب الرخاوي

10. الشيخ / عبد اللطيف عبد المنعم محمود مجمع البحوث الإسلامية النور التعاونيات