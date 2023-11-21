الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

أسد أسود.. تعرف على القائمة الكاملة لفيلم محمد رمضان الجديد

محمد رمضان
محمد رمضان

يستعد الفنان محمد رمضان وفريق عمل فيلم أسد أسود، في الفترة الحالية لبدء تصويره خلال الفترة المقبلة، وتعاقدت الشركة المنتجة للفيلم حتى الآن مع عدد كبير من النجوم، وهم: رزان جمال، ماجد الكدواني، خالد الصاوي، شريف سلامة، علي قاسم، أحمد عبدالحميد، والممثلة إسلام مبارك، ومحمود السراج، والعمل تأليف وإخراج محمد دياب.

من جهة أخرى قرر محمد رمضان الخروج من السباق الرمضاني لأول مرة منذ أعوام وذلك عقب تأجيل الجزء الثاني من مسلسل جعفر العمدة والذي حقق نجاحا كبيرا بجزئه الأول وقت عرضه في الموسم الرمضاني الماضي. 

 

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