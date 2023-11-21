الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

جاكرتا تدين هجوما إسرائيليا على المستشفى الإندونيسي في قطاع غزة

الحرب في غزة
الحرب في غزة

 

أدانت إندونيسيا الهجوم الإسرائيلي على المستشفى الإندونيسي في غزة، والذي أدى إلى مقتل العديد من المدنيين . 

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سلطنة عمان تستنكر الهجوم الإسرائيلي على مجمع الشفاء بغزة

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وزير الخارجية الأردني يصف الهجوم الإسرائيلي على غزة بـ"العدوان الغاشم"

وقالت وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مرسودي - وفقا لوكالة أنباء (أنتارا) الإندونيسية - إن "الهجوم يعد انتهاكا حقيقيا للقانون الإنساني الدولي"، داعية جميع الدول، وخاصة تلك التي لها علاقات وثيقة مع إسرائيل، إلى استخدام نفوذها وقوتها لحثها على وقف فظائعها .

وأضافت مرسودي أن وزارتها فقدت الاتصال بثلاثة مواطنين إندونيسيين متطوعين في المستشفى الإندونيسي.. متابعة: "لقد قمت بالاتصال بوكالة الأونروا في غزة للاستفسار عن الوضع في المستشفى الإندونيسي وتلقيت إجابة مفادها أن الأونروا لا تستطيع الاتصال بأي شخص في المستشفى الإندونيسي في هذا الوقت".

وأوضحت وزيرة الخارجية الإندونيسية أن وزارتها حاولت أيضا التواصل مع منظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، لكنها لم تتلق ردا حتى الآن من المنظمتين.

وأكدت: "سأواصل محاولة الاتصال بمختلف الأطراف للحصول على معلومات تتعلق بالمستشفى الإندونيسي وسلامة المواطنين الإندونيسيين الثلاثة".

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