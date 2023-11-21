أمارا ضيوف..موهبة سنغالية جديدة تخطف الأنظار بعمر الـ15 عاما

أمارا ضيوف نجم جديد سطع أسمه بالمنتخب السنغالي، ولفت أنظار الجميع بعد المستويات المميزة التي يقدمها مع أسود التيرانجا رغم صغر سنه حيث يملك 15 عاما.



يتألق أمارا ضيوف مع منتخب السنغال لتحت 17 عاما رغم صغر سنه، ويقدم أداء ولا أروع مع الأسود في بطولة كأس العالم للناشئين.



أستطاع أمارا لفت الأنظار بعد تسجيله هدفين في شباك الأرجنتين ليمنح منتخب بلاده الثلاث نقاط في بداية المشوار بالمونديال قبل أن يهزم الأسود بولندا برباعية مقابل هدف ليتأهل إلى دور 16 من البطولة.

تألق مونديالي



قبل بطولة كأس العالم، قاد أمارا ضيوف منتخب بلاده السنغال للتتويج ببطولة كأس أمم أفريقيا لتحت 17 عاما والتي أقيمت في الجزائر بعد تسجيله 5 أهداف ليحصد لقب هداف البطولة.



ويستعد منتخب السنغال لمواجهة فرنسا غدا الأربعاء في دور الـ16 من بطولة كأس العالم لتحت 17 عاما.



مكافأة آليو سيسيه



وقرر آليو سيسيه المدير الفني لمنتخب السنغال الأول مكافأة اللاعب أمارا ضيوف وضمه للمعسكر في شهر سبتمبر الماضي، وأشركه كلاعب بديل في مباراة رواندا في التصفيات المؤهلة لكاس الأمم الأفريقية، ليصبح أصغر لاعب سنغالي يشارك مع المنتخب الأول في تاريخ الأسود بعمر الـ15 عاما و94 يوما.



وأعرب أمارا ضيوف عن سعادته الكبيرة للمشاركة مع الأسود مؤكدا أنه حلم وقد تحقق، مضيفا حول مشاركة لامين يامال مع منتخب إسبانيا بعمر الـ16 عاما، والكولومبي بييز قائلا: لدي ثقة في جيلنا الجديد، في السابق، كان من المستحيل تقريباً الانضمام إلى الفريق الأول في مثل سننا.



وتابع: في الوقت الحاضر، يتم منح المزيد من الفرص للاعبين الشباب لإظهار ما لدينا، ومع ذلك، يجب أن تتمتع بعقلية قوية وتؤمن بنفسك دائمًا، آمل أن يفتح أدائنا نافذة الفرص للاعبين الشباب الآخرين.

لحظة مشاركة ضيوف مع منتخب السنغال الأول

مسيرة أمارا ضيوف:



بدأ أمارا ضيوف مسيرته في أحد المدراس التي كان والده مدربا بها وهو كان لاعبا سابقا أيضًا، وجعله ينضم لأحد الأندية في مدينته بيكين، وقال أمارا أن والده قدوته ومعلمه، وكل ما استطاع تحقيقه في اللعبة بفضله.



تم اختيار النادي الذي يلعب معه ضيوف، لتمثيل السنغال في مسابقة دولية كبرى لتحت 12 سنة، ليسافر أمارا معهم إلى نيويورك وتألق بشكل لافت في البطولة بعدما سجل 9 أهداف دفعة واحدة، ما جعل جينيراسيون فوت يقرر شراءه، ليبدأ الجناح الأيسر مسيرته معهم وينطلق بسرعة كبيرة، ليصنع لنفسه اسمًا كهداف مميز.



ذلك ما دفع مدرب منتخب السنغال لتحت 17 سنة المعين حديثاً سيرين ساليو ديا قبل بطولة أفريقيا لضم أمارا ضيوف، وقرر قبل بطولة أمم أفريقيا منحه شارة القيادة، وعلق قائلا: بمهاراته، فهو على القمة ، وبسبب قدراته الفنية، يمكنه قلب أي موقف لصالحه، و يمكنه أن يحدث الفارق بلمسة واحدة أو لمستين فقط.

أمارا ضيوف

تحطيم رقم فيكتور أوسيمين:



استطاع أمارا ضيوف قيادة منتخب بلاده للتتويج ببطولة أمم أفريقيا للناشئين بعد الانتصار على المغرب بهدفين لهدف وأبهر الجميع بقدراته البدنية والفنية.



حطم ضيوف، هداف البطولة برصيد خمسة أهداف، الرقم القياسي لعدد الأهداف في نسخة واحدة من البطولة، المسجل سابقا بأسم النجم النيجيري فيكتور أوسيمين.



وعلق ضيوف قائلا بعد تحقيقه ذلك الإنجاز: أنا فخور للغاية بتحطيم الرقم القياسي، الجميع يتحدث عن أدائي في كأس الأمم الأفريقية وهذا يحفزني على تقديم أداء أفضل في المستقبل.