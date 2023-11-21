مفيد للحوامل| طريقة تحضير سمك فيليه بالبطاطس والطماطم

سمك فيليه من الأسماك الغنية بالأوميجا 3 ويحتوي على عناصر غذائية هامة لصحة جسمك، كما أن له دور كبير في علاج مشاكل البشرة والشعر بالإضافة لفوائده المذهلة للحوامل، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضير سمك مشوي بالبطاطس والطماطم.

سمك فيليه بالبطاطس

طريقة عمل سمك فيليه بالبطاطس والطماطم بصوص الليمون

المقادير

- سمك فيليه : 2 قطعة

- زيت زيتون : 3 ملاعق كبيرة

- عصير ليمون : 2 ملعقة كبيرة

- بقدونس مجفف : نصف ملعقة صغيرة

- بطاطس : 6 حبات (بيبي مقشرة)

- طماطم كرزية : نصف كوب

- زبدة : ملعقة كبيرة

- كمون : نصف ملعقة صغيرة (مطحون)

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- ملح : ملعقة صغيرة

طريقة التحضير

تبلي السمك بالملح والفلفل الأسود والكمون.

ضعي السمك في طبق الفرن.

أضيفي البطاطس والطماطم الكرزية.

اخلطي عصير الليمون مع زيت الزيتون والبقدونس المجفف، ووزعي المزيج فوق السمك والخضار.

غطي الطبق بورق الأولمنيوم وأدخليه للفرن على حرارة 200 درجة لمدة 25-35 دقيقة.

ارفعي ورق الأولمنيوم وحمري السمك وقدميه ساخناً.

فوائد تناول سمك فيليه

يحمي من هشاشة العظام

قوم سمك فيليه بحماية العظام من الهشاشة والالتهابات، وذلك بسبب توافر الكالسيوم بين قيمه الغذائية، لذلك تُنصح الأم بالإكثار من تحضير سمك الفيليه لأطفالها لكي تُبنى عظامهم بشكلٍ سليم وصحيح، بعيد عن التقوّسات في الساقين أو ليونة العظم.

علاج الإكتئاب

يعمل سمك فيليه على تحسين الحالة النفسية للإنسان وتخليصه من الاكتئاب والعصبيّة الزائدة؛ فهو يحتوي على نوعٍ من الأحماض التي تعمل على ارتخاء الأعصاب.

يقي من الزهايمر

يُحافظ على الدماغ ووظائفه ويقيه من الإصابة بمرض الزهايمر الذي عادةً ما يُصيب كبار السن.

يقوي الذاكرة

يُساعد سمك الفيليه في الحفاظ على خلايا الدماغ العصبية، وعلى الخلايا المسؤولة عن وظائف الذاكرة والإدراك.

فوائد تناول سمك فيليه للحوامل

زيادة نمو الجنين وحمايته من الأمراض الدماغية أو التي تُصيب الحبل الشوكي، لذلك يجب على المرأة الحامل الإكثار من تناول الأسماك بشكلٍ عام، والفيليه بشكل خاص.