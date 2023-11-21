الشباب والرياضة بالقليوبية تطلق الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية من خلال إدارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية بالتعاون مع الادارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة البرنامج الثاني لتعزيز المشاركة السياسية تحت شعار "شارك الكلمة..كلمتك" ، برئاسة ايمان عبدالجابر، وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى، وإشراف راندا البيطار، مدير عام الإدارة العامة لبرلمانى الطلائع والشباب بوزارة الشباب والرياضة.

وذلك حضور الدكتور ناصر السيد، مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية، وعماد لطفي، مدير إدارة طوخ، وذلك بمركز شباب نادي طوخ الرياضي التابع لإدارة طوخ بمشاركة 330 عضوًا من مراكز الشباب.

وأوضح الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، في حديث سابق أن الوزارة تنفذ سلسلة كبيرة من اللقاءات والمؤتمرات لحث المواطنين على المشاركة السياسية مؤكدًا على أن الشباب هم أمل مصر وحاضرها ومستقبلها فالدولة المصرية هي دولة الشباب، وأنه وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فإن الشباب يمثل أكثر من ٦٠% من تعداد سكان جمهورية مصر العربية، ولأن قضية الوعي أهم وأخطر القضايا المعاصرة بل تعتبر القضية التي تراهن عليها القيادة السياسية برئاسة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لذلك فإن وزارة الشباب والرياضة وفقًا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، تسعى بكل إمكانياتها لرفع وتعزيز الوعي لدى الشباب لزيادة روح الانتماء وحب الوطن بل وتسعى أيضًا لتنمية مهارات الشباب وتدريبهم وتأهيلهم للمشاركة السياسية وخلق كوادر شبابية لتولي المناصب القيادية.



حاضر اللقاء الدكتور تامر الشحات، الأستاذ بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببنها، أكد أن الشباب عنصر حيوي في المجتمع لقدرته الكبيرة على التأثير في مختلف جوانب الحياة الاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية، مؤكدًا أهمية مشاركتهم في الحياة السياسية والاستحقاق الرئاسي المقبل والإدلاء بصوتهم في صناديق الاقتراع، باعتبار ذلك واجبًا وطنيًا ومسؤولية تقتضيها واجبات المواطنة خاصة في إطار التحديات التي تواجهها الدولة المصرية.

وتابع كلمته بأن الشباب يقع على عاتقهم دور كبير لتحفيز المواطنين في عملية المشاركة السياسية من خلال رصد إنجازات الدولة خلال الفترة الماضية واهتمامها بزيادة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال مبادرة حياة كريمة، والشباب لهم كلمتهم....والكلمة مؤثرة . .فى اختيار ممثليك فى النظام السياسى المصرى، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر ..شارك لأن مشاركتك حق دستورى ..شارك لأن صوتك يؤثر فى القرار ورأيك ومقترحاتك محل اعتبار..شارك لأن مشاركتك حق دستورى ،وواجب قانونى، لأن مشاركتك لها آثار إيجابية عديدة.

وأشار إلى صور المشاركة السياسية وهى المتابعة السياسية للقضايا والأحداث الجارية، التصويت فى الانتخابات، الترشح فى الانتخابات، المشاركة فى الندوات والمؤتمرات السياسية، الانضمام إلى الأحزاب السياسية، وآثار المشاركة السياسية التى تتمثل فى.. بناء نظام ديمقراطي لديه القدرة على إدارة الخلاف، تحقيق التوازن بين شرائح المجتمع المختلفة، تحقيق المزيد من الاستيعابية لآراء ومقترحات الجماهير وتحسين نوعية القرار السياسى خاصة مايعرف بتنمية المجتمع وتجعل القرار المتخذ أكثر ثباتًا وقبولها لدى المواطنين.

كما تناولت المادة (٤) من الدستور المصرى أن السيادة للشعب وحده، يمارسها ويحميها، وهو مصدر السلطات، ويصون وحدته الوطنية التي تقوم على مبادىء المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، وذلك على الوجه المبين فى الدستور، وأن مشاركتهم في الحياة السياسية والاستحقاق الرئاسي المقبل والإدلاء بصوتهم في صناديق الاقتراع، باعتبار ذلك واجبًا وطنيًا ومسؤولية تقتضيها واجبات المواطنة خاصة في إطار التحديات التي تواجهها الدولة المصرية.

وأشاد بالحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية، والتي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني تحت شعار «شارك.. الكلمة كلمتك»، لتنفيذ لقاءات توعوية لحث المواطنين والشباب على المشاركة في الاستحقاق الرئاسي المقبل، باعتباره واجبًا وطنيًا ومسؤولية تقتضيها واجبات المواطن، وتم فتح باب المناقشة والحوار مع الحضور والرد على استفساراتهم.