نصائح حماية المستهلك للمواطنين خلال تخفيضات الجمعة البيضاء

وجه جهاز حماية المستهلك برئاسة إبراهيم السجينى، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الجهاز، نصائح للمواطنين خلال فترة موسم تخفيضات الجمعة البيضاء، حيث طالب الجهاز بضرورة الوعي بالمنتج الذي تقوم بشرائه ويشمل ذلك بياناته وكتيب التشغيل وفاتورة الشراء و الضمان.

كما طالب جهاز حماية المستهلك في بيان اليوم الاثنين 20 نوفمبر، بالتأكد أن القانون يلزم المورد توضيح كل البيانات الجوهرية للسلع و المنتجات وطرق الإستخدام ، وما بعد البيع ويجب أن تطلع على كل ذلك قبل الشراء.

وأشار الجهاز، إلى أنه إذا كان هناك عقد فيجب قراءة العقد بشكل جيد لأنه سيكون الحكم بينك وبين مُورد السلع، مشيرًا إلى أنه يلتزم المورد بأن يعلن عن سعر السلعة، و يشترط أن يكون السعر شامل الضرائب و الرسوم أي تكلفة أخري علي سعر السلعة ، والخدمة إن وجدت.

واختتم جهاز حماية المستهلك قائلا:" في حالة الشراء عبر المنصات الإلكترونية تأكد من أنها منصة معتمدة وموثوق منها و متواجدة داخل جمهورية مصر العربية".