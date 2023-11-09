دوري أبطال أوروبا .. مانشستر يونايتد يسقط برباعية أمام كوبنهاجن

تلقى فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي هزيمة قاسية أمام مضيفه كوبنهاجن الدنماركي برباعية مقابل ثلاثة في إطار منافسات دور المجموعات بدوري أبطال اوروبا.

الشوط الأول

جاءت احداث الشوط الأول مثيرة وحماسية من كلا الفريقين خاصة مانشستر يونايتد الذي تفوق بشكل واضح معظم فترات الشوط الأول.

وقدم اليوناتيد عرضاً مميزاً مترجماً تفوقه في بداية المباراة بالتقدم بهدفين سجلهما راسموس هويلوند في الدقيقتين 3 و 26.

بعد الهدفين تراجع أداء مانشستر يونايتد بغرابة وسمح لكوبنهاجن بالدخول في أجواء المباراة ليبدأ في شن هجمات خطيرة على دفاعات مانشستر يونايتد.

وسجل محمد اليونسي هدف تقليص الفارق لكوبنهاجن قبل أن يفجر ديوجو جونزالفيس مفاجأة قوية ويخطف هدف التعادل في الدقيقة 47 من ركلة جزاء.

الشوط الثاني

لم تختلف أحداث الشوط الثاني كثيراً عن سابقه حيث بدأ مانشستر يونايتد بشكل أفضل بحثاً عن إستعادة تقدمه في المباراة.

وتقدم برونو فيرنانديز مجدداً لمانشستر يونايتد في الدقيقة 69 من ركلة جزاء غحتسبها حكم المباراة.

ولم يستفد اليونايتد من تقدمه ليفشل مجدداً في الحفاظ عليه بعدما تلقت شباكه الهدف الثالث في الدقيقة 83 عن طريق لوكاس لبراجير.

وفي الدقيقة 87 ينجح روني بردجي الهدف الرابع لصالح كوبنهاجن ليحسم نتيجة المباراة ويخطف مقعد الوصافة في المجموعة برصيد 4 نقاط بينما تراجع مانشستر يونايتد إلى المركز الأخير.