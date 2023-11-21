قصر ثقافة الطفل بالخارجة ينظم معرضا للفنون التشكيلية

نظمت مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية التي تهدف إلى تنمية قدرات ومهارات الأطفال منذ تولي سماح مسعود مديراً لقصر ثقافة الطفل في الخارجة، تندرج هذه الأنشطة في إطار خطة الأنشطة التي تنفذها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني وتنسيقها بواسطة فرع ثقافة الوادي الجديد برئاسة ابتسام عبد المريد.

أحد أبرز الأنشطة التي نفذتها قصر ثقافة الطفل هناك هو معرض للفنون التشكيلية. تم تقديم مجموعة متنوعة من أعمال الأطفال في هذا المعرض، بما في ذلك الرسم على الفخار وأعمال الفوم وبعض الأشغال اليدوية وأعمال الخرز. لقد استطاع الأطفال التعبير عن إبداعاتهم وقدراتهم الفنية من خلال هذه الأعمال المتميزة.

بالإضافة إلى ذلك، تم تنفيذ مسابقة ثقافية للأطفال في المعلومات العامة. هدفت هذه المسابقة إلى تعزيز المعرفة والثقافة العامة لدى الأطفال، فضلاً عن تنمية مهارات التفكير النقدي لديهم. شارك العديد من الأطفال في هذه المسابقة وأظهروا مستوى عالٍ من المعرفة والذكاء.

يعتبر قصر ثقافة الطفل بالخارجة برئاسة سماح مسعود مصدرًا هامًا للتعليم والترفيه للأطفال في المنطقة. يتم توفير فرص فريدة للأطفال للتعبير عن أنفسهم واكتشاف هواياتهم ومواهبهم من خلال الأنشطة الثقافية المتنوعة التي يتم تنظيمها في القصر.

قامت سماح مسعود بالتنسيق المثالي بين فرق العمل وضمان تنفيذ الأنشطة بشكل سلس وفعال. ساهمت جهوده وإشرافه اليومي في إنجاح هذه الأنشطة وجعلها تحظى بشعبية كبيرة بين الأطفال وأولياء الأمور على حد سواء.

يعد قصر ثقافة الطفل بالخارجة بمثابة مكان يعمل على تعزيز قدرات الأطفال الفنية والذهنية والثقافية. إن جهود سماح مسعود وفريقه تلعب دورًا حاسمًا في بناء جيل قادر على التعبير عن أنفسهم وتطوير مواهبهم بإبداع وثقة.

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات