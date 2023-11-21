منافسة ملكية بين رمسيس الثاني وتوت عنخ آمون.. أيهما أشهر أمام الغرب؟

بطل الحرب والسلام رمسيس الثاني، والفرعون الذهبي توت عنخ آمون، ملكان من أشهر حكام مصر القديمة ذاع صيتهما دول العالم أجمع، وحازا على عشق وفضول الكثيرين للتعمق أكثر في تاريخهما والتعرف على إنجازاتهما وأيضًا مشاهدة مجموعتهما الأثرية، مما أحدث بينهما منافسة ملكية شرسة.

رمسيس وذهب الفراعنة، وكنوز توت عنخ آمون، معرضان أثريان يجوبان دول العالم، لاستعراض روعة الحضارة المصرية القديمة أمام الشعوب، والتأكيد على إبداع وفن المصري القديم في التصميم والنقش وألوان الفنون كافة، وهو ما يعد عامل الإبهار والجذب للسياح الأجانب لزيارة مصر والتعمق أكثر في آثارها.

ونجح معرض "رمسيس وذهب الفراعنة" المقام الآن في مدينة سيدني باستراليا، في تحقيق إقبال ضخم، إذ نفذت كل التذاكر الخاصة بشهر نوفمبر، ومن المقرر أن يستمر المعرض في جولته الرابعة حتى شهر مايو 2024، ليستكمل بعد ذلك جولته حول العالم، وذلك بعد جولة رائعة لمعرض "كنوز توت عنخ آمون" بدول العالم.

والسؤال هنا: من بين الملكين رمسيس الثاني وتوت عنخ آمون أكثر شهر أمام شعوب العالم.

معرض رمسيس وذهب الفراعنة

وقال الدكتور أحمد بدران، أستاذ الآثار والحضارة المصرية القديمة بجامعة القاهرة، أن المعرضان كلًا منهما له مذاق خاص عن الآخر، فالآثار التي ظهرت في معرض الملك رمسيس الثاني في محطاته الأربعة تُعبر عن عظمة الحضارة المصرية في كل العصور، فهي بها نوع من الشمولية تُبيّن عظمة المصري القديم وتقنية الصناعة العالية.

وأضاف بدران في تصريحه لـ"الوفد"، أن الـ 182 قطعة أثرية الموجودة في معرض رمسيس وذهب الفراعنة لهم طابع خاص لأنهم من عصور تاريخية مختلفة من الدولة الوسطى، والحديثة، وعصر الرعامسة، والعصر المتأخر، وأيضًا توجد قطع من الحفائر التي أُكتشفت حديثًا في سقارة، وجميعها يُعطي فكرة للزائر عن الحضارة المصرية القديمة في إبداعاتها المختلفة.

وتابع: العناصر الأثرية الخاصة برمسيس الثاني هي عبارة عن دولة شاملة وتكاملية، لذا لاقى المعرض إقبال ضخم، إذ يعد الملك رمسيس شخصية عظيمة ومحارب قوي وبطل للسلام، فهو صاحب تاريخ عظيم ويحظى بشعبية كبيرة جدا في العالم كله، وهو ما تجلى عند سفر مومياؤه للعلاج في فرنسا والاستقبال المبهر لها.

واستكمل: رمسيس هو شمس الحكام كما ذُكر على جدران معبده، ومصر في عهده كانت في ذروة قوتها، لذا فإن معرض رمسيس وذهب الفراعنة له مذاق وطابع فريد.

معرض رمسيس وذهب الفراعنة

معرض كنوز توت عنخ آمون

أما فيما يخص معرض كنوز توت عنخ آمون، قال بدران، إنه ملك صغير حكم مصر في التاسعة من عمره، وتوفي وعمره 18 عامًا، أي أن مدة حكمه لم تكن طويلة، ولكن ترجع شهرته الواسعة لمقبرته رقم 62 في وادي الملوك التي اكتشفت كاملة في 4 نوفمبر 1922.

وأضاف أن عدد مجموعة توت عنخ آمون يبلغ 5398 قطعة أثرية، وبالتالي العدد ضخم ويضم قناع ذهبي اسطورة يثبت إعجاز الصناعة وقوة التقنية، إذ يصل وزن القناع لـ 14 كيلو جرام من الذهب الخالص، مؤكدًا أن سر شهر وقوة توت عنخ آمون هو أن مقبرته كاملة ولم تُمس.

وتابع: زار مقبرة توت عنخ آمون ملوك ورؤساء وعظماء العالم، لذا فإن معرض كنوز توت عنخ آمون له مذاق خاص لأن آثاره خاص بفترة الفرعون الذهبي فقط، أما معرض رمسيس وذهب الفراعنة به نوع من الشمولية.

واختتم: كل معرض له طابع ومذاق خاص يُعبر عن إبداع وعظمة الحضارة المصرية التي لم تكن ملكية بل كانت حضارة شعب لايزال حتى الآن يمتاز بالعمل والإبداع والدقة.