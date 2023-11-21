زراعة أسيوط تختم فاعليات البرنامج التدريبي لمطبقي المبيدات

أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة أسيوط، ختام فاعليات البرنامج التدريبي لمطبقي المبيدات في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الوعي والمعرفة في مجال استخدام المبيدات الزراعية بشكل صحيح وآمن.

وشارك في هذا البرنامج التدريبي مجموعة واسعة من المزارعين وأصحاب الأراضي الزراعية والعمال الزراعيين، حيث تم توفير محاضرات وورش عمل تهدف إلى تعريف الحضور بأحدث المعلومات والممارسات الفعالة في مجال استخدام المبيدات.

وتضمن البرنامج عدة محاور مهمة كمعرفة أنواع المبيدات المختلفة وطرق استخدامها بشكل صحيح، وتقنيات رش المبيدات وكيفية تجنب الآثار السلبية لها على البيئة وصحة الإنسان، كما تم التركيز على أهمية اتباع التعليمات والتوجيهات الصحيحة لضمان تحقيق النتائج المرجوة من استخدام المبيدات.

وتم تنظيم البرنامج بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية والخبراء في مجال الزراعة، بهدف توفير فرصة للمشاركين لتبادل المعرفة والخبرات والتعلم من أفضل الممارسات في هذا المجال.

وقدم البرنامج التدريبي عدداً من المحاضرين المتخصصين في مجالات الزراعة والصحة البيئية، حيث تم التركيز على أهمية استخدام المبيدات الحشرية بطريقة صحيحة والحد من التأثيرات الجانبية على النباتات والبيئة والإنسان.



وحثت مديرية الزراعة، المشاركين بالبرنامج على تطبيق الإرشادات الواردة في الدورات في عملهم اليومي والالتزام بالإجراءات الأمنية اللازمة واتباع النسب الصحيحة والآمنة للاستخدامات.

وأوضحت المديرية، أن الهدف من البرنامج هو ترشيد استهلاك المبيدات والعمل على تحسين جودة المحاصيل الزراعية، إضافة إلى الإسهام في تنظيم سوق المبيدات الحشرية وتحقيق الاستدامة الزراعية.

وفي ختام البرنامج، تم توزيع شهادات المشاركة على جميع المتدربين، تقديرًا لجهودهم في تطوير مهاراتهم وزيادة معرفتهم في استخدام المبيدات بشكل آمن وفعال. كما تم توجيه الدعوة لجميع المشاركين لتطبيق ما تعلموه خلال البرنامج في أراضيهم الزراعية ونشر الوعي بفوائد استخدام المبيدات الزراعية السليمة.

إن هذا البرنامج التدريبي هو جزء من الجهود المستمرة لتطوير قطاع الزراعة في محافظة أسيوط وتعزيز إنتاجيته وجودة منتجاتها الزراعية. ويعد تعزيز الوعي والتثقيف حول استخدام المبيدات الزراعية بشكل آمن وفعال أحد الأولويات الرئيسية لضمان الحفاظ على صحة الإنسان والبيئة وتحقيق الاستدامة الزراعية.