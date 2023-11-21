الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

وزير الخارجية السعودي: لا يمكن تبرير المأساة الإنسانية في غزة بـ"الدفاع عن النفس"

وزير الخارجية السعودي
وزير الخارجية السعودي

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أنه لا يمكن تبرير المأساة الإنسانية في قطاع غزة بحجة الدفاع عن النفس، وفقا للقاهرة الإخبارية.

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وأضاف في اجتماع مع وزير الخارجية الروسي واللجنة الوزارية العربية الإسلامية بشأن التصعيد في قطاع غزة ، أنه من الضروري تفعيل آلية المحاسبة الدولية في ضوء الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة.

 

وأشار وزير الخارجية السعودي إلى أن استمرار إسرائيل في انتهاك قواعد القانون الدولي يضعف شرعية النظام الدولي.

وفي سياق متصل استنكر رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، عبد الرحمن السديس، اليوم الثلاثاء، ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وارتكاب المجازر، خاصة بحق الأطفال والنساء.

 

وأضاف السديس في بيان صادر عن رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، أن الاحتلال يواصل ارتكاب الجرائم في مخالفة لكل المواثيق والقوانين الدولية

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