نجع حمادي تدرس نقل مجمع المواقف والمرور خارج المدينة

تدرس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى نقل مجمع المواقف ومحطة الأتوبيس وقسم المرور خارج الكتلة السكنية.

أكد أشـــرف أنــور رئيس مجلس مركز ومدينة نجع حمادى فى تصريحات خاصة لـ"الـوفــد"أنه جارى العمل على توفير أماكن بديلة للمواقع المشار إليها؛ لتخفيف الضغط داخل المدينة.

وأوضح"أنــور"، أن الخطة لا تتضمن نقل شونة البنك الزراعى من قلب المدينة حالياً، مشيرا إلى رفع مخلفات التطهير من على جانبى الترع والمصارف المائية بقرية الصياد، تحقيقاً للصالح العام.

وأكد استمرار الحملات اليومية لحماية الرقعة الزراعية وإزالة المبانى المخالفة بالقوة الجبرية.



على صعيد آخر، أشار أنــور، إلى إنشاء مركز جديد للشرطة شرق النيل حالياً؛ وتخضع القرى والنجوع والعزب الواقعة شرق النيل لدائرته.

وأوضح، أن مركز الشرطة القديم الكائن غرب النيل داخل مدينة نجع حمادى، سيظل مركزاً للشرطة تخضع لدائرته جميع القرى الواقعة غرب النيل.

وقال؛ لم تصدر توجيهات بتحويل نقطة شرطة نجع حمادى لقسم شرطة حتى الآن.

وقال، إن القرى التابعة لنجع حمادى شرق وغرب النيل جعلت منها نصف محافظة، وهو ما يتطلب مجهوداً مكثفاً على مدار الساعة.

يذكر أنه جرى تعديل حدود إدارية مطلع السبعينات فى شمال محافظة قـــنا، انتقلت خلاله قرى كثيرة غرب وشرق النيل من ولاية مركز دشـــنا، إلى ولاية مركز نجع حمادى، والمثير أن معظم قرى غرب النيل المنفصلة من مركز دشـــنا؛ لم يتم ضمها لمركز الـوقـف المنشأ حديثاً غرب النيل، ومازالت تابعة لمركز نجع حمادى!!