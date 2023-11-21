معرض خيري للملابس بأسعار رمزية في جامعة حلوان

شهدت قاعة الفسطاط بمجمع الفنون والثقافة في جامعة حلوان افتتاح المعرض الخيري للملابس بأسعار رمزية.

أقيم معرض الملابس الخيري في مجمع الفنون والثقافة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان.

جامعة حلوان تحرص على دعم الطلاب

معرض الملابس في جامعة حلوان

وأكد رئيس جامعة حلوان حرص الجامعة على تقديم جميع الدعم للطلاب ومثل هذه المبادرات تعكس الدور الاجتماعي للجامعة في الاهتمام بشئون طلابها وتوفير سبل العيش الكريم لهم، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة

وافتتح معرض الملابس الخيري في جامعة حلوان كل من الدكتور وليد السروجي نائب رئيس جامعة حلوان لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أشرف رضا الرئيس التنفيذي لمجمع الفنون والثقافة.

وأوضح الدكتور أشرف رضا الرئيس التنفيذى للمجمع أن المعرض تضمن كل ما يحتاجه الطلاب من الملابس انطلاقا من المسؤولية الاجتماعية التي تتبناها الجامعة تجاه أبنائها من الطلاب، والذى يعد صورة من صور التكافل الإجتماعي.

معرض الملابس في جامعة حلوان

وأشاد الحضور بما تم عرضه من ملابس بأسعار رمزية وبجودة التنظيم في معرض جامعة حلوان.

وأكدوا أن معرض الملابس الخيري في جامعة حلوان حقق الهدف منه في دعم الطلاب وتوفير فرصة لهم للحصول على ملابس بأسعار مناسبة.

وجاء تنظيم معرض الملابس في جامعة حلوان تحت إشراف سيدات إنرويل نادي الجزيرة الرياضي بالتعاون مع إدارة مجمع الفنون والثقافة.

فوز فريق جامعة حلوان

استطاع فريق جامعة حلوان حصد 15 ميدالية خلال مشاركته في بطولة الجامعات السباحة زعانف" طلبة وطالبات" ) ضمن دورة الشهيد الرفاعى الواحد والخمسين التي نظمتها جامعة القاهرة.

ويأتى ذلك تأكيدا على حرص جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة على دعم الأنشطة الطلابية، وتشجيع الطلاب على المشاركة في الفعاليات والمسابقات المختلفة لدورها في تنمية مهاراتهم وصقل مواهبهم، إيماناً بأهمية الرياضة في بناء شخصية الطالب، وتعزيز قدراته البدنية والذهنية والنفسية، ما ينعكس إيجابًا على مستواه الأكاديمي.