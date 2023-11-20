رئيس جامعة حلوان يطمئن على مستوى وجبات الطلاب

تفقد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، المطعم المركزي بالجامعة اليوم الإثنين للاطمئنان على جودة الإفطار المقدم للطلاب، ومستوى الوجبات والخدمات المقدمة، وأماكن التغذية.

وأكد رئيس جامعة حلوان حرص إدارة الجامعة الدائم على التواصل المستمر مع الطلاب والاستماع لآرائهم لمعرفة مدى رضائهم عن الوجبات والخدمة ومقترحاتهم فى تطوير الخدمات المقدمة.

جامعة حلوان تسعى لتقديم وجبات غذائية متوازنة

وأشار رئيس جامعة حلوان إلى أن راحة الطلاب ورضاهم من أولويات الجامعة، مضيفا أن إدارة الجامعة تولي اهتماماً كبيراً بتقديم وجبات غذائية متوازنة وصحية للطلاب.

وأوضح رئيس جامعة حلوان أنه يحرص على تواجده الدائم وسط الطلاب والطالبات، للاطمئنان على مستوى الوجبات التي يتناولونها خلال أيام الأسبوع، وسؤال الطلاب على مدى جودة الطعام ونوعيته وكميته.

إشادة بأداء الحكم عادل نور ابن جامعة حلوان

وأشاد رئيس جامعة حلوان بالحكم المصري عادل نور صاحب الشارة الذهبية، وتعتبر هذه الشارة أعلى درجات التحكيم على المستوى الدولي، حكم مباراة دور قبل النهائي في البطولة النهائية لرابطه اللاعبين المحترفين بين بطل العالم نوفاك دجوكوفيتش والاسباني كارلوس الكراز

وأوضح رئيس جامعة حلوان أن الحكم عادل نور الذي يُعد مشرفاً رياضياً بالادارة العامة لرعاية الشباب من أبناء جامعة حلوان، قدَّم مستوىً متميزاً خلال إدارته للمباراة، مما يؤكد المستوى الرفيع الذي وصل إليه التحكيم المصري.

وأضاف أن الجامعة دائمًا ما تفتخر بأبطالها الرياضيين الذين يحملون اسم مصر عاليًا في المحافل الرياضية العالمية، وتمثيل جامعة حلوان أمام دول العالم.