بعد الارتفاع الجنوني.. هل فشلت مبادرة الإعفاء الجمركي على الذهب في ضبط الأسعار؟

يشهد المعدن النفيس قفزات جنونية في الأسعار خلال الفترة الحالية لم يشهدها من قبل، إذ سجل آخر تحديث لأسعار الذهب في مصر اليوم عيار 21 وهو الأكثر رواجًا نحو 2765 جنيهًا للجرام.

وآثار ارتفاع أسعار الذهب خلال الفترة الحالية إلى تساؤول العديد من المواطنين لماذا لم ينخفض المعدن الأصفر عقب قرار إعفاء واردات الذهب من الجمارك كما حدث من قبل، وهل هذا يحكم بفشل قرار مد المبادرة أم لا؟.

وفي السياق قال هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الهدف من مبادرة إعفاء الذهب من الجمارك ليس انخفاض أسعار الذهب بالقدر الذي يتماشى مع السعر العالمي، وإنما الهدف من المبادرة أن تتيح فرصة وجود عرض أمام الطلب مما يحدث بدوره توازن في السعر.

وأكد ميلاد في تصريح خاص لـ "بوابة الوفد" إن مبادرة اعفاء الذهب من الجمارك لا تمنع من زيادة سعر الذهب محليًا نتيجة لارتفاع سعره عالميًا، مشيرًا إلى أن السعر العالمي للذهب مرتفع وهو ما يرفع بالتالي من سعر الذهب في السوق المحلي وهو التأثير الأقوى.

وأضاف، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، هناك عوامل أخرى تسببت في القفزات الجنونية لأسعار الذهب وهي ارتفاع سعر العملة وفقًا لما يتم التداول عليه، بالإضافة إلى ارتفاع الطلب أمام العرض.

وذكر هاني ميلاد أن عمليات الطلب على الذهب ارتفعت باعتباره أحد وسائل للتحوط من أجل مواجهة الأوقات العصيبة لذا يزيد الإقبال على الذهب باعتباره ملاذ آمن.