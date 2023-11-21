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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

سعر الريال القطري اليوم الثلاثاء 21-11-2023

الريال القطري
الريال القطري

ننشر سعر الريال القطري، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 21-11-2023، أمام الجنيه المصري بالبنوك المصرية، مسجلا فى البنك الأهلي المصري 7.80 جنيه للشراء، و8.46 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 7.88 جنيه للشراء، و8.50 جنيه للبيع.

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سعر الريال السعودي بالبنوك اليوم الثلاثاء 21-11-2023

 

 سعر الريال القطرى فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى

7.80 جنيه للشراء.

8.46 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

8.02 جنيه للشراء.

8.47 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية

7.88 جنيه للشراء.

8.50 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك المصري الخليجي

7.89 جنيه للشراء.

8.49 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك قطر الوطنى

7.88 جنيه للشراء.

8.51 جنيه للبيع.

استقر سعر الدولار الأمريكي، أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية بالتعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 21-11-2023، حيث سجل بالبنك الأهلي المصرى، وبنك مصر سعر 30.75 للشراء، 30.85 جنيه للبيع، أما فى البنك المركزى المصري سجل متوسط سعر الصرف نحو 30.84 جنيه للشراء، 30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصري

 30.84 جنيه للشراء.

30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

30.75  جنيه للشراء.

30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

30.75 جنيه للشراء.

30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

30.85 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

30.85 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

30.90 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي فى البنك المركزي المصري

8.22 جنيه للشراء.

8.24 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي فى البنك الأهلي المصري

8.19  جنيه للشراء

8.22  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي فى بنك مصر

8.19 جنيه للشراء.

8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي فى بنك الإسكندرية

8.21 جنيه للشراء

8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي فى البنك التجاري الدولي

8.18 جنيه للشراء.

8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي فى مصرف أبو ظبي الإسلامي

8.23 جنيه للشراء.

8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي فى بنك البرك

8.04  جنيه للشراء.

8.25  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي فى بنك قناة السويس

8.19 جنيه للشراء.

8.25 جنيه للبيع.

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