وزير الخارجية الأمريكي يؤكد أهمية اتخاذ الكونجرس إجراءات لدعم أوكرانيا

أكد وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن أهمية أن يتخذ الكونجرس إجراءات لدعم أوكرانيا من خلال تمرير طلب التمويل الإضافي الذي قدمه الرئيس الأمريكي جو بايدن لدعم كييف بقيمة 60 مليار دولار.

وقال بلينكن، في بيان نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، إن: "مساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها وتأمين مستقبلها كدولة ذات سيادة وديمقراطية ومستقلة ومزدهرة من شأنه أن يعزز مصالح أمننا القومي".

وأضاف أن "إعلان الولايات المتحدة عن حزمة جديدة من الأسلحة والمعدات لدعم شعب أوكرانيا في دفاعه عن بلده وحريته ضد روسيا، سيساعد في تلبية احتياجات أوكرانيا الفورية في ساحة المعركة وهي تقاتل لاستعادة أراضيها السيادية".

وأوضح أن "دعم أوكرانيا يساعد على منع نشوب صراع أكبر في المنطقة ويمنع العدوان في المستقبل، مما يجعلنا جميعا أكثر أمانا".

واستشهد وزير الخارجية الأمريكي بما قاله بايدن: "عندما لا يدفع المعتدون الثمن، فإنهم يتسببون في المزيد من الفوضى والموت والدمار. إنهم مستمرون، والتكلفة والتهديدات التي تواجه أمريكا والعالم تستمر في الارتفاع".

واختتم البيان بالقول: "إلى أن تنهي روسيا حربها.. ستواصل الولايات المتحدة والتحالف الذي أنشأناه والذي يضم أكثر من 50 دولة الوقوف إلى جانب أوكرانيا".