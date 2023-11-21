الداخلية تعلن عن تكاليف حج القرعة والإجراءات المطلوبة من الفائزين

أعلنت وزارة الداخلية عن التكاليف والمستندات والأوراق المطلوبة من الفائزين بحج القرعة لعام 1445هـ/ 2024م.. لاستكمال إجراءات السفر والتعليمات التي يجب على الحجاج اتباعها أثناء أداء فريضة الحج.

تحصيل تكاليف حج القرعة

يبدأ سداد تكاليف الحج بكافة فروع البنوك الوطنية (الأهلى – مصر- القاهرة) ومكاتب الهيئة القومية للبريد المصرى على مستوى الجمهورية (علــى حساب مـدفوعات حكومية «مدفوعات حج القرعة»).. اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 21/11/2023م وحتى يوم الاثنين الموافق 11/12/2023م.

يكون السداد لقيمة تكاليف الحج وهى مبلغ وقدره (149،000 مائة وتسعة وأربعون ألف جنيه فقط)، إضافة إلى قيمة تذكرة السفر بالطائرة والتى سيتم الإعلان عنها فور تحديدها من الناقل الوطنى لكل فائز على حدة، فيما عـــدا حــالات (كبار السن- ذوي الهمم «ومُرافـقيهم الوجوبين») يكون السداد لهم معًا.. حـــيث يتم الســداد بموجــب بطاقــات الرقــم القــومى السارية الصلاحية، ويعتبر عدم سداد التكاليف خلال الفترة المشار إليها بمثابة تنازل من الفائز عن فرصة الحج دون أدنى مسئولية على وزارة الداخلية.

المستندات المطلوبة من المواطنين الفائزين بقرعة الحج

-يتقدم المواطن لقسم أو مركز الشرطة التابع له بالمستندات التالية:

-جواز سفر دولى مميكن لكل فائز وللمرافق (إن وجد) على ألا تقل مدة صلاحيته عن سنة بدءً من تاريخ 1/3/2024م الموافق (20) شعبان 1445هـ، ويُراعى تسليم جواز الســـفر الدولى المميكـــــن بمعرفة الفائز بالقرعة المُسدد لتكاليف الحج.. وسيتم رفض إستلام جواز السفر في الحالات التالية (جواز السفر الذي به ثقوب بالصفحة الأولى الخاصة بالبيانات- إختلاف الرقم القومى أو الأسماء بجواز السفر عن ما هو وارد ببطاقة الرقم القومى- عدم وجود صفحات خالية بجواز السفر).

-صورة من إيصال السداد من كل فائز مسدد لتكاليف الحج.

-صورة + أصل (للإطلاع) من شهـادة التحـصين (Qr-code) بالجرعات الأساســية المُقررة مع جرعة تنشيطية للقـاحـات (كوفيد – 19) المُعتمدة دوليًا في وزارة الصحة والسكان المصرية كشرط للحصول على التأشيرة على أن تكون آخر جرعة في خلال (6) أشهر قبل السفر.