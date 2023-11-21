تشكيل فرنسا المتوقع أمام اليونان في تصفيات يورو 2024

يستعد منتخب فرنسا تحت قيادة مدربه ديديه ديشامب لمواجهة نظيره اليونان في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب أوباب أرينا آيا صوفيا، في مباراة هامة بختام تصفيات كأس أمم أوروبا 2024.

موعد مباراة فرنسا واليونان في تصفيات يورو 2024

تنطلق مباراة فرنسا واليونان في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والثانية عشر إلا ربع صباحًا بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة فرنسا واليونان في تصفيات يورو 2024

ستكون مباراة فرنسا واليونان منقولة بشكل مباشر عبر قنوات بي إن سبورتس في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تمتلك الحقوق الحصرية للبث والإذاعة لتصفيات كأس أمم أوروبا 2024 في تلك المنطقة.

يدخل منتخب فرنسا اللقاء، أمام اليونان بعد أن ضمن التأهل إلى بطولة يورو 2024 التي تقام في ألمانيا منتصف العام المقبل، من الجولة قبل السابقة؛ حيث كان فوزه الكبير على جبل طارق بمثابة تحصيل حاصل، متسلحا بالكتيبة المدججة بالنجوم التي تضم القائد الشاب كيليان مبابي والثنائي الهجومي أنطوان جريزمان وأوليفيه جيرو.

ويتصدر منتخب فرنسا المجموعة الأولى برصيد 21 نقطة بعد الفوز في جميع مبارياته السابقة، بينما يحتل منتخب اليونان المركز الثالث برصيد 12 نقطة.

ترتيب مجموعة فرنسا واليونان في تصفيات يورو 2024، كالتالي:

فرنسا (21 نقطة).

هولندا (15 نقطة).

اليونان (12 نقطة).

أيرلندا (6 نقاط).

جبل طارق (دون نقاط).

تشكيل فرنسا المتوقع أمام واليونان في تصفيات يورو 2024

حراسة المرمي: هوجو لوريس.

خط الدفاع: بافورد، اوباميكانو، هيرنانديز، كوناتي.

خط الوسط: رابيوت، تشاوميني، جيريزمان.

خط الهجوم: ديمبلي، مبابي، جيرو.