الأقمار الصناعية ترصد اختفاء المريخ من سماء الأرض.. ظاهرة فلكية نادرة

رصدت الأقمار الصناعية ظاهرة فلكية فريدة ستستمر لمدة أسبوعين، لاختفاء المريخ من سماء الأرض، يوم السبت 18 نوفمبر نتيجة ظاهرة علمية تعرف باسم "الاقتران".

وتعرف ظاهرة الاقتران بكونها الفترة التي تحجب فيها الشمس المريخ والأرض بعضهما عن بعض، فيكون كلا من المريخ والشمس سيكونان في كوكبة الميزان، ويصبح الكوكب الأحمر غير قابل للرصد لأسابيع عدة.

الاقتران الشمسي

وتحدث ظاهرة الاقتران الشمسي، وهو الحدث الذي تشهده الأرض والمريخ كل عامين أرضيين، فتتباعد المسافة بين كلًا من المريخ الأرض على التوالي ، في أقصى مسافة بينهما.

وعادة ما تكون المسافة بين المريخ والأرض نحو 140 مليون ميل "225 مليون كيلومتر"، وخلال الاقتران الشمسي، سيتم الفصل بين الأرض والمريخ بنحو 235 مليون ميل، أي أكثر من ضعفي ونصف متوسط المسافة بين كوكبنا والشمس.

ناسا تقطح اتصالاتها بالمريخ

من جهتها أعلنت وكالة ناسا: أن الوكالة ستؤجل إرسال الأوامر إلى أسطولها المريخي لمدة أسبوعين، في الفترة من 11 إلى 25 نوفمبر، بينما تكون الأرض والكوكب الأحمر على جانبين متقابلين من الشمس.

وعلى الرغم من توقف الإشارات إلى المريخ يوم السبت 11 نوفمبر، إلا أن هذا لن يكون بمثابة عطلة لبعثات المريخ، بحيث ستستمر في جمع البيانات حول ظروف سطح المريخ والطقس وحركة الرمال عبر سطح الكوكب الأحمر.

وكشفت ناسا أن هذه الظاهرة بالاقتران الشمسي للمريخ، وتحدث كل عامين، وتتوقف المهام مؤقتا لأن الغاز الساخن المتأين المنبعث من هالة الشمس يمكن أن يفسد إشارات الراديو المرسلة من الأرض إلى مركبة المريخ الفضائية التابعة لناسا، ما يؤدي إلى سلوكيات غير متوقعة.