مصدر رفيع المستوى: مصر تكثف جهودها للوصول لهدنة في قطاع غزة

أفاد مصدر مصري رفيع المستوى لـ"القاهرة الإخبارية" بأن مصر تكثف من جهودها مع كافة الأطراف المعنية للوصول إلى هدنة في قطاع غزة.

هدنة إنسانية وتبادل للأسرى

ووفقا لنبأ عاجل نشرته القناة، فإن الوساطة المصرية تسعى لهدنة إنسانية وتبادل للأسرى والمحتجزين لدى الطرفين.

قوات الاحتلال

وكانت قوات الاحتلال قامت باعتقال 45 فلسطينيا في الضفة الغربية، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل منذ قليل.

و تستمر جرائم الاحتلال حتى اللحظة الحالية، إذ استهدفت القوات الإسرائيلية، خلال الساعات الأخيرة، المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة، وتوقفت مولدات الكهرباء بالمستشفى بسبب القصف المستمر.