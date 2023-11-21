الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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مصدر رفيع المستوى: مصر تكثف جهودها للوصول لهدنة في قطاع غزة

غزة
غزة

أفاد مصدر مصري رفيع المستوى لـ"القاهرة الإخبارية" بأن مصر تكثف من جهودها مع كافة الأطراف المعنية للوصول إلى هدنة في قطاع غزة.

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الأمم المتحدة تطالب بوصول المساعدات الإنسانية غير المشروطة لذوي الإعاقة في غزة

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40 شاحنة لبيت الزكاة تعبر ميناء رفح دعمًا لأهلنا في غزة

هدنة إنسانية وتبادل للأسرى

ووفقا لنبأ عاجل نشرته القناة، فإن الوساطة المصرية تسعى لهدنة إنسانية وتبادل للأسرى والمحتجزين لدى الطرفين.

  قوات الاحتلال

وكانت قوات الاحتلال قامت باعتقال 45 فلسطينيا في الضفة الغربية، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل منذ قليل.

و تستمر جرائم الاحتلال حتى اللحظة الحالية، إذ استهدفت القوات الإسرائيلية، خلال الساعات الأخيرة، المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة، وتوقفت مولدات الكهرباء بالمستشفى بسبب القصف المستمر.

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