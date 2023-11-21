رئيس مجلس النواب: الدولة المصرية لا تتوقف عن دعم القضية الفلسطينية (فيديو)

قال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن موقف الدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية واضح ولا يتزحزح، إذ يرفض تصفيتها مع الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني وكذلك منع التهجير القسري للفلسطينيين، مشيرا إلى أن هذا الموقف ثابت يعبر عنه الرئيس عبدالفتاح السيسي بصورة دائمة.

دعم القضية الفلسطينية

وأضاف “جبالي” خلال حواره المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز” اليوم الثلاثاء، أن الدولة المصرية لا تتوقف عن دعم القضية الفلسطينية بكل طرق الدعم، إذ تطالب في المحافل الدولية بوقف العدوان ووقف إطلاق النار وكفالة حقوق الشعب الفلسطيني ومنع التهجير القسري له وحظر تصفية القضية الفلسطينية.

تقدم المساعدات بصورة مستمرة

وأشار إلى أن مصر تقدم المساعدات بصورة مستمرة عبر معبر رفح ونجحت في إيصال هذه المساعدات بجميع أنواعها الغذائية والدوائية والعلاجية وكذلك والمساعدات الخاصة بالوقود، متابعا أن مصر تناصر الشعب الفلسطيني وتقف دائما إلى جوار القضية الفلسطينية في مختلف المحافل الدولية.