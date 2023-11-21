بقيمة 20 مليار دولار.. مصر تحتل المرتبة السابعة بقائمة الصادرات والواردات السعودية

مصر صاحبة ثقل بالشرق الأوسط وهي البوابة الكبري للسوق الأفريقي

قال فايز الحربي نائب رئيس اتحاد الغرف السعودية، إن هناك توجيهًا غير مسبوق من القيادات بمصر والمملكة العربية السعودية بخلق استثمارات بين البلدين، مضيفًا أن الوزراء المصريين أكدوا حل أي مشاكل تواجه أي مستثمر سعودي بمصر فورًا، وعرض المشاكل الأخرى على مستوى مجلس الوزراء وتصعيدها لرئيس الجمهورية بالترتيب لتلافي أي مشاكل قد تطرأ أو تواجه الاستثمارات السعودية بمصر.

وأشار الحربي خلال كلمته في ملتقى الأعمال السعودي المصري الذي أقيم بالقاهرة، إلى أنه تم الاتفاق علي التصنيع بالتعاون والشراكة بنسب 40% لـ 60% بالسعودية أو العكس، بهدف واحد هو الوصول للسوق الأفريقي بتكامل مصري سعودي يستهدف تعزيز العلاقات الثنائية الممتدة والتي ستمتد بين البلدين وممثلي القطاع الخاص بمصر والمملكة العربية السعودية، علي أن يتم تبادل المنتجات بالأسواق الأوروبية والأفريقية من خلال شراكة صناعية بين البلدين.

جانب من الاجتماع



وشدد الحربي، أن الاتفاق الجديد يكفل عدم الوصول لمرحلة الإغراق بالصناعة للبلدين، لأنه يضر بالمصلحة المشتركة وفكرة التكامل الصناعي الاستثماري بين مجتمع الأعمال بالبلدين، مشددًا على أن مصر لها ثقلها بالشرق الأوسط، وهي أكبر بوابة للسوق الأفريقي، ونحن نسعى أن تكون مصر بوابة المملكة العربية السعودية للسوق الإفريقي، منوهاً ان التكامل الحضاري والطرق التي سعت الدولة المصرية في إنشاءها في الفترة الأخيرة ربطت مصر بكل الدول الأفريقية وستسهل علينا النفاذ للسوق الأفريقي من خلال بوابة مصر.



وأعلن نائب رئيس اتحاد الغرف السعودية، أنه تم الاتفاق علي وضع خطة عمل لـ 2024 من جانب "اتحادي الغرف بالبلدين"، لدراسة ووضع رؤية مشتركة وعملية ومنظمة للوصول للسوق الأفريقي للصناعات المصرية والسعودية، علي أن تكمن الشراكة في فكرة التكامل الصناعي الاستثماري الشامل، من خلال سهولة النقل من مصر لأفريقيا، وتوافر العمالة بمصر وتوافق نوعي وتطور عملت المملكة العربية السعودية علية لمجريات الأمور الصناعية والاستثمارية في الفترة الأخيرة، على تعزيز خلق "تكامل صناعي بين المملكة العربية السعودية ومصر".

جانب من الاجتماع



وأوضح الحربي، أن توسعات المستثمرين المصريين بالسوق السعودي تعكس وعي منهم ورغبة في توزيع المخاطر، وتحويل الأرباح الدولارية لمصر مرة أخرى، مضيفًا أن المملكة العربية السعودية تحتضن 802 شركة مصرية تستثمر في المملكة ولم تغلق شركاتها بمصر، ولديها قوة مالية للاستثمار سواء بالممكلة العربية السعودية، أو بمصر، مع القوة الشرائية للسوق المصري مطالبًا الجميع بالاستفادة من تلك المزايا.

واقترح نائب رئيس اتحاد الغرف السعودي، إنشاء منصة مشتركة يضع فيها المستثمرين من البلدين، مشيراً إلي أن حجم الاستثمارات السعودية في مصر يصل لنحو 32 مليار دولار في أكثر من 6400 شركة، بالإضافة إلي أن حجم الاستثمارات المصرية في السعودية تصل لنحو 5 مليارات دولار.

ولفت إلى أن حجم التجارة بين مصر والسعودية شهد نموا بنسبة 41% خلال 2022 مقارنة بعام 2021، حيث سجلت 20 مليار ريال، و تحتل مصر المرتبة السابعة من حيث الصادرات السعودية، والسعودية تحتل ما بين المرتبتين الثانية والثالثة في الصادرات والواردات المصرية.