الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 45 فلسطينيًا في الضفة الغربية

قوات الاحتلال
قوات الاحتلال

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل، أن قوات الاحتلال قامت باعتقال 45 فلسطينيًا في الضفة الغربية.

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الاحتلال الإسرائيلي يقصف مربعًا سكنيًا قرب مستشفى كمال عدوان في غزة

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منظمة الصحة العالمية: انتشار الجرب والحصبة بين الأطفال في غزة

وتستمر جرائم الاحتلال حتى اللحظة الحالية، إذ استهدفت القوات الإسرائيلية، خلال الساعات الأخيرة، المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة، وتوقفت مولدات الكهرباء بالمستشفى بسبب القصف المستمر.

وزارة الصحة الفلسطينية

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بأنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي تقصف مستشفى الشفاء ودمرت أجزاء منه.

المستشفى الإندونيسي 

وأضافت وزارة الصحة الفلسطينية، أنّها أجلت نحو 120 شخصًا من المستشفى الإندونيسي إلى مجمع ناصر، لافتة إلى أنّ نسبة الإشغال في مستشفيات غزة تصل إلى 190%.

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