البصل 25 جنيها.. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة بأسواق البحيرة

شهدت أسواق الخضروات والفاكهة بمحافظة البحيرة، صباح اليوم الثلاثا الموافق21من شهرنوفمبر 2023، حيث تراوحت أسعار البصل مابين 22 إلى 25 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار البطاطس مابين 15 إلى 18 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الطماطم مابين 8 إلى 12 جنيها للكيلو.

وتراوحت أسعار الخيار مابين 10 إلى 12 جنيها للكيلو، والفلفل البلدي مابين 16 إلى 20جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الفلفل ألوان مابين 30 إلى 32 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الليمون مابين 10إلي 12جنيها للكيلو ،وتراوحت أسعار الباذنجان الأبيض مابين 5 إلى 8 جنيهات للكيلو، بينما تراوحت أسعار الباذنجان الأسود مابين 4إلي 6جنيهات للكيلو ،وتراوحت أسعار البامية مابين 30 إلى 35جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الملوخية مابين 8 إلى 10جنيهات للكيلو، وتراوحت أسعار الثوم البلدي مابين 30إلي 35جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الجزر الأصفر مابين 10 إلى 12 جنيها.

أسعار الفاكهة بأسواق البحيرة

وفي أسواق الفاكهة تراوحت أسعار البرتقال مابين 10 إلى 12 جنيها للكيلو، بينما تراوحت أسعارالعنب مابين 30 إلى 35 جنيها للكيلو، وأسعار المانجو مابين 35 إلى 40جنيها، وتراوحت أسعار التفاح الأحمر مابين 40 إلى 50جنيها للكيلو ،وتتراوح أسعار الموز مابين 14 إلى 20 جنيها للكيلو، وتتراوح أسعار البرقوق مابين 20 إلي 30جنيها للكيلو .