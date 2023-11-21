محافظ الاسكندرية يؤكد عمق العلاقات بين مصر والصين

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على عمق العلاقات الثنائية بين مصر والصين، مشيرًا إلى التعاون المشترك بين مدينة الإسكندرية، والعديد من المقاطعات الصينية.

جاء ذلك خلال استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الإثنين، وفد من مقاطعة قوانغدونج الصينية بحضور يانج يي القنصل العام لدولة الصين، لبحث سبل التعاون وتعزيز العلاقات بين الجانبين.

وأكد الشريف، أن المحافظة حريصة دائمًا على تعزيز العلاقات على كافة الأصعدة، وخاصة في المجال الاستثماري، ولعل ما تمتلكه الإسكندرية من مقومات سياحية بكونها أقدم سكندريات العالم؛ وعاصمة للفن والثقافة حيث تضم العديد من الآثار مختلفة العصور، وكونها العاصمة الاقتصادية الثانية لمصر كل ذلك يجعلها جاذبة للاستثمارات مع كبرى الدول الاقتصادية.

ووجه قنصل عام الصين والوفد المرافق له الشكر إلى محافظ الإسكندرية على حفاوة الاستقبال كما أعربوا عن سعادتهم لزيارة الإسكندرية حيث تتشابه بشكل كبير مع مقاطعة قوانغدونج التي تضم أكبر موانئ الصين كما تحوي العديد من المصانع والشركات الكبرى فهي تُعد من أهم المدن الاقتصادية بالصين.

من جانبه رحب محافظ الإسكندرية، بكافة الاستثمارات الصينية التي ترغب في الاستثمار على أرض عروس البحر المتوسط، مؤكدًا على الاستعداد التام لتذليل كافة التحديات لإقامة المشروعات التنموية التي تأتي في إطار تنفيذ رؤية مصر2030.

وأهدى الوفد، محافظ الإسكندرية جائزة الصداقة، وهي أعلى جائزة يتم إهدائها من المقاطعة لحاكم غير صيني، تقديرًا لجهوده في دعم التعاون بين المدينتين.