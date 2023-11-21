حملة مواطن بالخارج لدعم الانتخابات الرئاسية تشيد بدور الأقباط الوطني: “لا مزايدة عليه”

نشرت حملة مواطن بالخارج، لدعم الانتخابات الرئاسية المقبلة بمصر، بيانا عن اخر استعدادات المصريين في الخارج لحث المواطنين على المشاركة في عملية التصويت القادمة.

وجاء البيان كالتالي: “محظوظة هي مصر بما تمتلك من أدوات القوى الناعمة والتي تأتي في مقدمتها القوى الناعمة الدينية، تلك التي تمتلك فيها مصر الريادة على كل دول العالم، فليس هناك من أحد لا يدرك أهمية ومكانة الكنيسة القبطية: قيادة روحية وشعبا، وتأثيرها حول العالم أجمع”.

وتابعت الحملة: “لعل المصريين في الخارج هم الأكثر إدراكا لهذا التأثير المعنوي للكنيسة القبطية الأقدم في العالم والأرسخ بين كافة الكنائس، ولقد كانت لزيارة الراحل الوطني الكبير قداسة البابا شنودة البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وسائر بلاد المهجر صاحب المقولة الخالدة: مصر ليس وطن نعيش فيه بل وطن يعيش فينا، لأي دولة من الدول احتفاء منقطع النظير على المستوى الرسمي والشعبي والإعلامي على حد سواء، هذا الاحتفاء هو عينه الذي يتمتع به قداسة البابا تواضروس الثاني، فما من زيارة له إلا وكان لها أكبر الأثر في شعب الكنيسة القبطية مرة وعلى صورة الدولة المصرية من خلال الاهتمام بالزائر العزيز مرة أخرى”.



ولقد لعب الأقباط بما يمتلكون من حس وطني رفيع دورا هاما في تاريخ الدولة المصرية: محافظين على اللحمة الوطنية ومدافعين على الدولة المصرية ومؤسساتها الوطنية بكل ما يملكون، مقدمين التضحيات، مرتفعين على آلامهم حينما طالت يد الإرهاب البغيض كنائسهم وفي هذا الصدد لا يمكننا أن ننسى المقولة الخالدة لقداسة البابا تواضروس الثاني: وطن بلا كنائس خير من كنائس بلا وطن، وحينما أكد أن الأقباط سيصلُّون في مساجد إخوتهم المسلمين في إشارة لتلك اللحمة التي تربط مسيحيي مصر بمسلميها".



واختتم البيان: "إن كان دور الأقباط لا يمكن لأي إنسان أن يزايد عليه، فإن للأقباط في الخارج دور غاية في الأهمية، وروعة في العظمة، فلقد تقدموا الصفوف دفاعا عن مصر، فأقاموا الفعاليات وعقدوا المؤتمرات وأخرجوا المسيرات كل ذلك دفاعا عن الدولة المصرية ومؤسساتها الوطنية، بالإضافة إلى مشاركتهم في كافة الاستحقاقات الدستورية وهو ما يعكس حسهم الوطني من ناحية وخوفهم على بلدهم من ناحية أخرى، ونحن على يقين من استمرار الأقباط الوطنيين في ممارسة حقهم الدستوري في الانتخابات الرئاسية المقبلة والتصويت لاختيار الشرفاء من أبناء الشعب المصري، تحيا مصر".