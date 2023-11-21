الخشت يتفقد أول اختبارات الميد تيرم في جامعة القاهرة الدولية (شاهد)

تفقد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، صباح اليوم الثلاثاء، سير امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي 2023- 2024 "الميدتيرم" بجامعة القاهرة الدولية.

ويتم تأدية امتحانات جامعة القاهرة الدولية على مستوى البرامج الدراسية المختلفة بها، ووفقًا لظروف كل برنامج وبما يتناسب مع طبيعة الدراسة بها، في إطار اللوائح الدراسية لجامعة القاهرة الدولية والكيان الأكاديمي العالمي الجديد لها، وبما يتوافق مع الخريطة الزمنية للعام الدراسي.

رئيس جامعة القاهرة يطمئن على الالتزام بضوابط الامتحانات

امتحانات جامعة القاهرة الدولية

واطمأن رئيس جامعة القاهرة على الالتزام بضوابط أداء الامتحانات واتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة لتوفير الهدوء والمناخ المُلائم للطلاب، وتوفير جميع الإمكانات المادية والبشرية الداعمة لهم لأداء الامتحانات في سهولة ويُسر.

واستمع رئيس جامعة القاهرة إلى تعليقات عدد من الطلاب على الامتحانات وما تضمنته من أسئلة، متمنيًا لهم النجاح والتفوق باستمرار.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة أن امتحانات الميدتيرم لطلاب الجامعة الدولية تم إعدادها وإدارتها في إطار الجودة ومواكبة الأنظمة الحديثة والعالمية للاختبارات، وقياس المستوى الدراسي للطلاب وقدراتهم المتنوعة، بما يدعم طبيعة الدراسة بجامعة القاهرة الدولية.

امتحانات جامعة القاهرة الدولية

جدير بالذكر أن جامعة القاهرة الدولية تُمثل نقلة نوعية في التعليم العالي وتمتلك إمكانات تضاهي أعرق الجامعات العالمية وبرامج بمواصفات عالمية مشتركة مع عدد متنوع من الجامعات والهيئات الأكاديمية العالمية ذات السمعة الدولية المرموقة.

وفتحت جامعة القاهرة الدولية أبوابها أمام الطلاب لانطلاق وبدء الدراسة بها مع بداية العام الجامعي الحالي 2023/ 2024 بنظام البرامج الأجنبية.