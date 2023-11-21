اتفاقية شراكة بين "التنمية الصناعية" وماستر كارد لتعزيز التحول الرقمي

توقيع إتفاقية شراكة بين بنك التنمية الصناعية (IDB) وماستركارد لتعزيز الشمول المالي ودعم استراتيجية التحول الرقمي في مصر.

من خلال هذه الشراكة، سيتعاون كل من بنك التنمية الصناعية وماستركارد لتعزيز مايقدمه البنك لعملائه من منتجات وخدمات وذلك من خلال إتاحة مجموعة شاملة من الحلول المبتكرة الخاصة بمنتجات بطاقات الائتمان والخصم والبطاقات التجارية، وتطبيق أفضل الممارسات مما سيسهم في تنفيذ استراتيجية بنك التنمية الصناعية الخاصة بالتحول الرقمي وبما يتماشى مع رؤية مصر2030.

وستتيح هذه الشراكة تنوع وتطورالعروض المقدمة من بنك التنمية الصناعية لعملاءه بهدف توفير تجربة اكثر تميزا والذي من شأنه ان ينعكس علي جذب شرائح متنوعة من المستهلكين.

أفادت غادة البيلي، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لبنك التنمية الصناعية : "تعد ماستركارد، الشركة الرائدة في تكنولوجيا المدفوعات، شريكنا لدعم جهودنا نحو التحول الرقمي .

وتعد هذه الشراكة بمثابة حجر الزاوية في سعي البنك لتحقيق وتعزيزالشمولي المالي ولدمج اكبرعدد من فئات المجتمع بالاقتصاد الرقمي - نحن سعداء بهذا التعاون الذي سينتج عنه طرح المزيد من المنتجات وتقديم خدمات تلبي كافة شرائح المجتمع وتوفر لعملاء البنك تجربة مصرفية فعالة تتسم بالسرعة واليسر".

قال خالد الجبالي، الرئيس الإقليمي لشركة ماستركارد في منطقة الشرق الأوسط وشمال وإفريقيا: " نواصل اليوم التزامنا القوي بتعزيز رحلة التحول الرقمي في مصر، حيث تتوافق شراكتنا مع بنك التنمية الصناعية مع التزامنا بدعم التنمية الاقتصادية وتسريع النمو في البلاد، بالإضافة إلى تنفيذ استراتيجية البنك المركزي المصري للشمول المالي. ونتطلع إلى العمل مع بنك التنمية الصناعية لتحقيق استراتيجيته الطموحة والعمل المشترك لبناء نظام رقمي أكثر ترابطًا."

تأسس بنك التنمية الصناعية عام 1947، ويقوم بتقديم مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات المصرفية لقاعدة عملائه من الأفراد والشركات والمؤسسات بمختلف القطاعات الاقتصادية من خلال شبكة فروعة المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية