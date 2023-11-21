انطلاق مبادرة جميلة يا بلدي لجمعية شباب مصر للتنمية والبيئة بالمنيا

انطلقت المرحلة العاشرة من مبادرة جميلة يا بلدى لجمعية شباب مصر للتنمية بمحافظة المنيا بصعيد مصر.

تأتى المرحلة العاشرة من المبادرة ضمن المراحل التى نفذت على مستوى الجمهورية والتى جاءت على مرحلتين بهدف رفع الوعي البيئي لدى الشباب ومؤسسات المجتمع المدني في الحفاظ علي البيئة والموارد الطبيعية ومبادرة اتحضر للأخضر لرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي بزراعة ٥٠٠ شجرة بالتعاون المشترك مع الإدارة العامة للجمعيات الأهلية بوزارة البيئة وبعض منظمات المجتمع المدني بمحافظة المنيا فى قلب الصعيد.

وتواصل جمعية شباب مصر للتنمية نشاطاتها البارزة في إطار خطتها الاستراتيجية للنهوض بمستوى الوعي البيئي والحفاظ على الموارد الطبيعية في كافة المحافظات المصرية.



