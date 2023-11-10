زراعة الثدي تنقذ حياة رجل من الموت

عانى مريض عمره 34 عاما من إصابة رئتيه بسلالة من البكتيريا المقاومة للأدوية، ما دفع الأطباء في شيكاغو إلى القيام بإجراء غريب.

وفي حين كان المتخصصون الطبيون يمتلكون جهازا يمكنه تولي وظيفة الرئتين لبضعة أيام بينما يقوم الجسم بإزالة أي عدوى متبقية، لم تكن هناك طريقة تقليدية لملء الفراغ الضخم الذي ستحدثه إزالتها من صدر المريض.

ولحسن حظ المريض ديفيد باور، توصل جراحوه إلى حل مثالي: زوج من غرسات الثدي DD في مكان رئتيه.

وقال كبير جراحي الصدر، أنكيت بارات، لجين كريستنسن في شبكة CNN: "كان علينا أن نتوصل إلى استراتيجية للقيام بشيء لم نفعله من قبل".

وكان باور مدخنا شرها يوميا منذ أوائل العشرينات من عمره، واستبدل التبغ بالتدخين الإلكتروني في عام 2014، معتقدا مثل كثيرين أنه البديل الصحي.

وعندما أصيب بالإنفلونزا في إبريل من هذا العام، لم تكن رئتاه في حالة تمكنهما من التأقلم، ما أفسحت المجال بسرعة لعدوى ثانوية يبدو أن أي مضاد حيوي غير قادر على التخلص منها.

وبسبب ضيق التنفس الشديد، توجه باور إلى مستشفى سانت لويس، حيث تم إدراك خطورة حالته بسرعة.

ووُضع على نظام ECMO (الأكسجة الغشائية خارج الجسم) لتولي مهمة الرئتين المتمثلة في موازنة غازات الدم، ومع ذلك كان من الواضح أن هذا الإجراء لا يكفي.

وقال رادي توميتش، اختصاصي أمراض الرئة في جامعة نورث وسترن ميديسن: "كانت رئتي ديفيد مصابة بشدة لدرجة أنها بدأت في التسييل. إذا نظرت إلى صور الأشعة السينية الخاصة به، لم يتبق شيء - كانت الرئتان ممتلئتين تماما بالقيح، وكان بحاجة إلى إزالة العدوى قبل عملية الزرع، ولكن الطريقة الوحيدة للقيام بذلك هي إزالة كلتا الرئتين".

ويشبه التشريح الداخلي حقيبة مليئة جيدا، حيث يدعم كل عضو جسديا مواقع الأعضاء الأخرى. وقد تتعامل بعض أجهزة الجسم مع المساحة الإضافية، بينما يعتمد البعض الآخر - مثل نظام القلب والأوعية الدموية - على الضغط المحيط لأداء وظائفه.

ومع عدم وجود سابقة في مجال الرئتين الاصطناعيتين، اضطر الفريق الطبي إلى التفكير خارج الصندوق الصدري. لقد احتاجوا إلى شيء مرن ومعقم ومصنوع من مادة من غير المرجح أن تتفاعل مع جهاز المناعة في الجسم.

وكما حدث، يبدو أن زراعة الثدي تفي بجميع المتطلبات.

وفي 28 مايو، تمت إزالة غرسات الثدي المؤقتة لباور مع وضع مجموعة جديدة صحية من الرئتين مكانها. وبعد عدة أشهر من العلاج التأهيلي والتعافي، استعاد باور حياته الصحية من جديد.