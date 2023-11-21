أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 21 - 11 - 2023 في سوق الصاغة

استقرت أسعار المشغولات الذهبية (الذهب) في التعاملات الصباحية، اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر، في الأسواق المصرية ومحال الصاغة، ليسجل متوسط سعر عيار "21"، الأكثر انتشارًا، سعر 2760 جنيهًا لسعر الجرام الواحد من دون المصنعية، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية.

وما زالت أسعار الذهب في مرحلة تذبذبات متتالية في الأسواق المصرية، إذْ شهدت في الأيام الماضية ارتفاعًا كبيرًا، ثم عكست طريقها نحو التراجعات المتتالية في الفترة الأخيرة.

واستقرت أسعار الذهب ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 2760 جنيهًا، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 3154 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "22" مستوى 2891 جنيهًا.

وسجل متوسط سعر عيار "18" عند مستوى سعر 2365 جنيهًا، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 1840 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "12" عند مستوى سعر 1577 جنيهًا، بينما بلغ متوسط سعر عيار "9" عند مستوى سعر 1182 جنيهًا، وحققَّ سعر الجنيه الذهب عند مستوى سعر 22080 جنيهًا، فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 1974 دولارًا للأوقية.