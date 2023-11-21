رئيس الهيئة العامة للاستثمار: أزمة سعر الصرف ليست عائقاً أمام المستمرين (فيديو)

قال حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار، أنه رغم التحديات التي نواجهها فإن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بلغ في نهاية العام المالي 2022، نحو 8.9 مليار دولار وفي نفس الفترة المماثلة نهاية يونيو 2023 بلغ 10 مليارات دولار غير شاملة للنفط أو الاستثمار غير المباشر في أدوات الدين من اذون خزانة وسندات بما يؤكد ويعزز جاذبية مناخ الاستثمار المصري".

أزمة سعر الصرف قد تمثل تحدياً أمام الاستثمار

وأضاف هيبة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على فضائية ON، أن أزمة سعر الصرف قد تمثل تحدياً أمام الاستثمار ولكن ليست عائقاً كونها أحد مفاتيح الحل وهو جذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة، والمستثمر نفسه يعتبر جزءا من ذلك الحل ومن ثم ليس عائقاً أمامه".

وتابع: “ سعر الصرف أحد التحديات ولكن ليس عائقاً وبالفعل أدخل مستثمرون تدفقات دولاية مؤخراً من الصين واليابان في عدد من الاستثمارات”.

وأردف: "في الاستثمار المباشر أستطيع توقع تسعير معين للعملة وأدخلها في حساباتي وأضع التقدير في حساباتي وما هو المتوقع أن يصل سعر العملة إليه وينعكس ذلك على الاصل المستثمر فيه.