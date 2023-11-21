الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

مهاجم الداخلية: صعبت علي نفسي بعد انتقاد ميمي عبدالرازق واعتذرت بسبب موقف الفريق

أجويرو
أجويرو

أكد عبدالرحمن أجويرو مهاجم نادي الداخلية، أنه أصر على تسديد ركلة الجزاء ضد مودرن فيوتشر والتي أضاعها، بسبب شعوره بأنه صاحب المجهود في هذه اللعبة منذ بدايتها.

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وتابع أجويرو خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "لم أسمع ما قاله ميمي عبدالرازق خارج الخط بمنعني من التسديد ولكن كنت اتخذت القرار، وأعذر المدرب بسبب ضياع نقطة هامة".

وأضاف عبدالرحمن أجويرو: "اتصدمت من رد الفعل فقط، خاصةً أنني وقعت مع الداخلية بسبب المدير الفني، وصعبت علي نفسي وهذا الكلام يدمر أي لاعب".

واختتم مهاجم الداخلية: "لن أزعل من ميمي عبدالرازق، وحلمي تمثيل مع المنتخب الوطني الأولمبي، في أولمبياد باريس 2024 المقبلة".

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