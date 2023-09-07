ناشئ الزمالك على أعتاب نادي الداخلية

كشف إسماعيل يوسف رئيس قطاعات الناشئين بنادي الزمالك، عن تلقي يوسف أحمد حسن لاعب وسط فريق 2005، عرض من الفريق الأول لكرة القدم بنادي الداخلية للانتقال إلى صفوفه بداية من الموسم الجديد.

و أكد قطاعات الناشئين أن الزمالك تلقي فاكسًا رسميًا من نادي الداخلية، يرغب خلاله الأخير في الحصول على خدمات يوسف أحمد حسن على سبيل الإعارة، بداية من الموسم الجديد للمشاركة مع الفريق في الدوري الممتاز.

و أضاف إسماعيل يوسف أن اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك ستحسم موقف اللاعب بالتنسيق مع الجهاز الفني للفريق الأول خلال الساعات المقبلة.

و أشار رئيس قطاعات الناشئين إلي أن اللاعب يعتبر من المواهب الشابة الواعدة بقطاع الناشئين بنادي الزمالك، و سيكون له شأن قوي و من الركائز الأساسية للفريق الأول في المستقبل القريب