التحقيق مع ضحية مالك محل لاعتدائه عليها ببولاق

ادلت فتاة بولاق الدكرور، والتي تم الاعتداء عليها من قبل مالك محل بالغ من العمر ٢٦ عامًا، خلال تحقيقات نيابة جنوب الجيزة، في القضية التي حملت رقم 19348 لسنة 2023 جنايات قسم بولاق الدكرور، والمقيدة برقم 4061 لسنة 2023 كلي جنوب الجيزة، أن المتهم في غضون شهر سبتمبر قام بالتعدي عليها بأن لامس جسدها بيده من الخلف، وعاود ارتكاب فعلته مرة ثانية بعدما اصطحبها إلى المحل الخاص به كرها عنها، حيث أغشى عليها بمجرد الدلوف إلى المحل وما أن فاقت وجدت نفسها مجردة من ملابسها.

وقد قررت والدة فتاة بولاق الدكرور عبر التحقيقات، أنها تملك محل بقالة في نفس الشارع، وأنها علمت من ابنتها بقيام المتهم باصطحابها إلى المحل الخاص به كرها عنها، بأن جذبها من يدها رغما عنها وما أن دلفت معه حتى أغشى عليها وحين استفاقت تبين أنه حسر عنها ملابسها واستطالت يده مواطن عفتها.

بينما قال والد فتاة بولاق الدكرور، خلال تحقيقات نيابة جنوب الجيزة، بأنه علم من زوجته قيام صاحب محل في ذات الشارع المتواجد فيه محل زوجته، باستدراج ابنته "فتاة بولاق الدكرور" إلى داخل المحل الخاص به وأن ابنته أغشى عليها بمجرد دخول المحل وحين فاقت وجدته قد حسر ملابسها عنها ولامس مواطن عفتها فقام بالإبلاغ عنه.

وقد كشفت تحريات مباحث الجيزة بقسم شرطة بولاق الدكرور في واقعة فتاة بولاق الدكرور، صحة الواقعة وأن المتهم عمر ق - 26 سنة عامل، قام بالاعتداء على الفتاة بان استطالت يده لمواطن عفتها ولامس جسدها قاصدا من ذلك التعدي عليها، حيث اصطحب المجني عليها إلى المحل الخاص به وما أن أغشى عليها حتى حسر عنها ملابسها ولامس جسدها.

وقد أحال المحامي العام لنيابة جنوب الجيزة الكلية، المتهم محبوسا إلى محكمة الجنايات، لأنه في غضون شهر سبتمبر بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، اعتدى على الفتاة س ت بالقوة بأن غالبته الشهوة واصطحبها إلى المحل الخاص به وجذبها من يدها كرها عنها مما بتث الرعب في نفسها فأغشى عليها واستطالت يده لمواطن عفتها ولامس جسدها حال كونها لم تبلغ ثمانية عشر عاما وقت ارتكاب الجريمة.