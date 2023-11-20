18 ديسمبر.. النطق بالحكم في قضية إزهاق متهم روح طفلته بالوراق

أمرت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم، بحجز محاكمة متهم بإزهاق روح طفلته لخلافات أسرية بينهم، بمنطقة الوراق لجلسة 18 ديسمبر المقبل للنطق بالحكم.



وقد جاء في أمر الإحالة في القضية رقم 14391 لسنة 2022 جنح الوراق، أن المتهم "ح. س."، 29 عامًا، في 28 سبتمبر من العام الماضي بدائرة قسم شرطة الوراق، قتل المجني عليها ابنته الطفلة "م."، عمدًا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على إزهاق روحها، وذلك إثر خلافات بينه وبين زوجته.



كما تابعت التحقيقات، أن المتهم قد سولت له نفسه الخلاص من طفلته فانهال عليها ضربًا بيده، بأن كال لها عدة ضربات استقرت بأنحاء متفرقة بجسدها فأحدث إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية قاصدًا من ذلك قتلها على النحو المبين بالتحقيقات.