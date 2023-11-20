بيت ثقافة الجديدة بالداخلة ينظم ورشة فنون تشكيلية بالتعاون مع مدرسة الزهراء الابتدائية

نظمت ورشة الفنون التشكيلية بالتعاون بين بيت ثقافة الجديدة بالداخلة ومدرسة الزهراء الابتدائية في إطار خطة الأنشطة الثقافية والفنية التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، والمنفذة باقليم وسط الصعيد الثقافي ،من خلال فرع ثقافة الوادى الجديد برئاسة ابتسام عبدالمريد وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة من الأنشطة المعنية بتعزيز الابداع والفنون الجميلة في المجتمع.

تمت الورشة بإشراف ناصر شوقي، الفنان التشكيلي المعروف، الذي يتمتع بخبرة ومعرفة واسعة في هذا المجال. حيث تم استخدام موهبته وخبرته لتقديم هذه الورشة بشكل ممتع وتفاعلي للطلاب.

في بداية الورشة، تعرف الطلاب على أساسيات الفنون التشكيلية وتقنيات الرسم المختلفة. تم تعليمهم كيفية استخدام الألوان والأدوات المختلفة، وكذلك كيفية خلق لوحة فنية جميلة وملهمة.

تم تحفيز الطلاب على التعبير عن أنفسهم من خلال الرسم واستخدام الألوان بطريقة فريدة وشخصية. وقد تم تقديم الإرشادات اللازمة للطلاب لمساعدتهم في تطوير مهاراتهم وتعبيرهم عن أفكارهم ومشاعرهم من خلال العمل الفني.

تهدف الورشة إلى تعزيز الثقة بالنفس وتنمية المهارات الفنية للطلاب. كما تهدف أيضًا إلى تعزيز الابداع والتعبير الفني وتنمية الاهتمام بالفنون التشكيلية في المجتمع.

تفاعل الطلاب بشغف كبير واستمتعوا بالورشة. قدموا أعمالًا فنية رائعة ومبدعة تعكس مواهبهم الفنية وتعبيرهم الفريد.

تعتبر هذه الورشة فرصة رائعة للطلاب لاكتشاف قدراتهم الفنية وتطويرها. وتعزز الهيئة العامة لقصور الثقافة رؤية التعليم الثقافي والفني كجزء أساسي من التنمية الشاملة للشباب في المنطقة. من خلال تنظيم مثل هذه الفعاليات، يتم تعزيز الابتكار والإبداع وتعزيز الوعي الثقافي والفني للشباب، مما يساهم في تطور المجتمع بشكل عام.

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات