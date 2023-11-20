وفاة طالب إثر سقوطه بالسيارة بترعة المريوطية

اسفر حادث سقوط سيارة ملاكي بترعة المريوطية جنوب محافظة الجيزة، عن مصرع مالكها، وقد كشفت تحريات فرقة الجنوب بقيادة العقيد مصطفى زيدان بينت أن قائد السيارة ويدعى "مصطفى" كان يقود مركبته بالطريق المتاخم لترعة المريوطية نطاق قرية العزيزية، واختلت عجلة القيادة بيده ليفقد السيطرة على السيارة لتسقط في مجرى الترعة.

وقد تم انتشال السيارة من مياه الترعة من قبل قوات الدفاع المدني، كما انتشل رجال الإنقاذ النهري جثمان طالب بكلية الحقوق يدعى "مصطفى " البالغ من العمره 27 سنة مقيم حلوان فارق الحياة؛ إثر إصابته بإسفكسيا الغرق.

بداية البلاغ

تلقى اللواء عبد الرحمن سكر مدير قطاع الجنوب إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث نطاق مركز أبو النمرس. دفع اللواء حازم فاروق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بفريق إنقاذ نهري بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات المائية ومسؤولي مجلس المدينة.